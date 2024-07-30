Чем выше на Земле, тем холоднее: почему в горах температура всегда ниже

Казалось бы очевидные вещи, но некоторые люди все еще задаются вопросом, почему вершины гор покрыты снегом и на них всегда холоднее.

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Известное правило: чем выше мы поднимаемся на Земле, тем холоднее становится. Но некоторые люди все еще не понимают, почему это так. И задаются вопросом, почему вершины гор покрыты снегом, а температура на них всегда ниже, несмотря на то, что они находятся ближе к Солнцу, пишет IFLScience.

Вероятно, некоторые инстинктивно предполагают, что ближе к Солнцу должно быть жарче, однако высота на Земле вовсе влияет на энергию, которую мы получаем от Солнца. На самом деле тепло, которое мы чувствуем на Земле — не прямая тепловая энергия Солнца, а результат солнечного излучения, испускаемого им и взаимодействующего с частицами на нашей планете.

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Солнце находится от Земли на расстоянии 151,88 миллиона километров. Это расстояние влияет на температуру планет на разных расстояниях от Солнца, однако едва ли разница будет заметна на разной высоте на самой планете. Например, впечатляющая высота Эвереста 8 849 метров меркнет в сравнении с расстоянием от Солнца до Земли.

На самом деле, причина, по которой более высокие возвышенности холоднее, заключается в том, насколько плотнее атмосфера на уровне моря в сравнении с большими высотами. Например, на Эвересте давление воздуха составляет лишь треть от давления на уровне море. Впрочем, оно может колебаться в зависимости от погоды.

Когда воздух нагревается, он расширяется, создавая больше пространства между молекулами. В этом пакете теплого воздуха молекулы более разбросаны. Будучи менее плотным, чем окружающий более холодный воздух, он поднимается из-за выталкивающей силы. Но это вовсе не означает, что горы должны быть горячими.

По словам исследователей NASA, более высокие места на Земле более прохладные из-за адиабатического нагрева. Простыми словами, когда часть воздуха поднимается с низких высот на более высокие, она расширяется, так как находится под меньшим давлением. Воздух над ней оказывает на нее меньшее давление, а по мере расширения воздуха его температура снижается.

В то же время более низкие температуры замораживают осадки, а потому вместо дождя здесь идет снег. Холодный воздух также охлаждает эту землю, в результате он с большей вероятностью будет накапливаться, чем таять.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая высокая гора в мире, и это вовсе не Эверест.