Настоящая лошадиная сила: археологи узнали, как одомашненные лошади распространились по всей Евразии

Благодаря исследованию генов древних лошадей ученые узнали, когда по Евразии распространилось одомашнивание лошадей. Исследователи нашли момент, когда репродуктивный цикл лошадей изменился, что стало доказательством человеческого влияния.

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Около 4200 лет назад люди начали трансформационный период, интегрировав лошадей в свою жизнь. Этот сдвиг привел к быстрому увеличению количества одомашненных лошадей, что значительно повлияло на коммуникацию и торговлю по всей Евразии и способствовало культурному обмену между отдаленными обществами, пишет IFLScience.

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Недавнее исследование под руководством Людовика Орландо, директора Центра антропобиологии и геномики в Тулузе, раскрыло это историческое развитие. Проанализировав 475 геномов древних лошадей, команда проследила хронологию одомашнивания лошадей. Они объединили радиоуглеродное датирование с секвенированием ДНК, чтобы создать подробный геномный временной ряд, раскрывая генетические изменения, которые претерпели лошади.

Пабло Либрадо, ученый из Института эволюционной биологии Барселоны, отметил важность этого исследования для понимания распространения лошадей за пределами региона их одомашнивания, начала широкомасштабной селекции и манипуляций с репродуктивными циклами лошадей первыми селекционерами. Эти данные свидетельствуют о том, что около 4200 лет назад количество домашних лошадей резко возросло, чтобы удовлетворить растущий спрос по всей Евразии.

Людовик Орландо поделился деталями исследования и вопросами, которые к нему привели: "Как можно было так внезапно вывести такое значительное количество лошадей с относительно небольшой территории одомашнивания, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на рубеже второго тысячелетия до нашей эры? Теперь у нас есть ответ. Селекционеры настолько хорошо контролировали размножение животного, что почти вдвое сократили промежуток времени между двумя поколениями. Проще говоря, они смогли ускорить процесс разведения, фактически удвоив производительность".

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Этот всплеск положил начало мобильности на основе лошадей, которые оставались самым быстрым наземным транспортом вплоть до XX века. Исследователи разработали новый метод измерения времени смены поколений, используя древние временные ряды генома. Этот метод показал увеличение частоты смены поколений около 4200 лет назад, что совпадает с ростом интенсивной селекции.

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