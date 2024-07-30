Справжня кінська сила: археологи дізналися, як одомашнені коні поширилися по всій Євразії

Завдяки дослідженню генів стародавніх коней учені дізналися, коли по Євразії поширилося одомашнення коней. Дослідники знайшли момент, коли репродуктивний цикл коней змінився, що стало доказом людського впливу.

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Близько 4200 років тому люди розпочали трансформаційний період, інтегрувавши коней у своє життя. Цей зсув призвів до швидкого збільшення кількості одомашнених коней, що значно вплинуло на комунікацію і торгівлю по всій Євразії та сприяло культурному обміну між віддаленими суспільствами, пише IFLScience.

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Нещодавнє дослідження під керівництвом Людовіка Орландо, директора Центру антропобіології та геноміки в Тулузі, розкрило цей історичний розвиток. Проаналізувавши 475 геномів стародавніх коней, команда простежила хронологію одомашнення коней. Вони поєднали радіовуглецеве датування з секвенуванням ДНК, щоб створити детальний геномний часовий ряд, розкриваючи генетичні зміни, яких зазнали коні.

Пабло Лібрадо, науковець з Інституту еволюційної біології Барселони, відзначив важливість цього дослідження для розуміння поширення коней за межами регіону їх одомашнення, початку широкомасштабної селекції та маніпуляцій з репродуктивними циклами коней першими селекціонерами. Ці дані свідчать про те, що близько 4200 років тому кількість домашніх коней різко зросла, щоб задовольнити зростаючий попит по всій Євразії.

Людовік Орландо поділився деталями дослідження та питаннями, які до нього призвели: "Як можна було так раптово вивести таку значну кількість коней з відносно невеликої території одомашнення, щоб задовольнити зростаючий глобальний попит на рубежі другого тисячоліття до нашої ери? Тепер у нас є відповідь. Селекціонери настільки добре контролювали розмноження тварини, що майже вдвічі скоротили проміжок часу між двома поколіннями. Простіше кажучи, вони змогли прискорити процес розведення, фактично подвоївши продуктивність".

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Цей сплеск поклав початок мобільності на основі коней, які залишалися найшвидшим наземним транспортом аж до XX століття. Дослідники розробили новий метод вимірювання часу зміни поколінь, використовуючи давні часові ряди геному. Цей метод показав збільшення частоти зміни поколінь близько 4200 років тому, що збігається зі зростанням інтенсивної селекції.

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