Как астронавты смогут добывать питьевую воду на Луне: эти идеи должны решить проблему
На Луне много водяного льда, но, чтобы сделать его пригодным для питья, потребуется проделать определенную работу.
Существует одна простая причина почему астронавты программы NASA "Артемида" должны приземлиться в районе южного полюса Луны. Дело в том, что там, как считают ученые, находится много водяного льда. Из него можно получить воду для питья и не только. Но сначала астронавтам нужно будет превратить водяной лед в жидкую воду и предлагаемые идеи могут им в этом помочь, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Астронавты на Луне могут не только получать жидкую воду для питья из водяного льда, но и могут расщеплять ее на атомы кислорода, чтобы создавать пригодный для дыхания воздух. Но сначала астронавтам понадобится способ превратить лед в жидкую воду.
Найти действенный способ это сделать является целью конкурса Aqualunar Challenge, который проводится совместно космическими агентствами Великобритании и Канады. Организаторы конкурса недавно объявили 10 финалистов из Великобритании.
Превратить водяной лед в жидкую вода – это непростая задача. Требуется много работы, чтобы превратить лед в питьевую воду, не говоря уже о разделении его на водород и кислород. Мало того, что вода заморожена как камень, она, вероятно, пронизана лунным реголитом, который превратится в грубую, неприятную на вкус жижу, когда намокнет. Астронавты на Луне должны не только растопить лед, но и очистить его.
Предлагаемая участниками конкурса технология должна быть способна выдержать суровый холод и острые частицы пыли на южном полюсе Луны, сохраняя при этом как можно меньшую массу. Кроме того, технология должна быть простой в обслуживании.
Среди британских финалистов конкурса можно выделить следующие проекты. Технология Lunasonic сначала превращает лед в воду и очищает ее, обрабатывая ультразвуковыми волнами. А технология RIPPLE испаряет лед, загоняет его в воронку и выводит загрязняющие вещества. Также есвть технология Ganymede's Chalice, которая использует зеркала для концентрации солнечного света на емкости, заполненной льдом, и испаряет загрязняющие вещества, оставляя чистую воду.
В течение следующих нескольких месяцев финалисты будут работать над своими технологиями с помощью гранта в размере 30 000 фунтов стерлингов (примерно 38 500 долларов США). Наконец, в марте 2025 года организаторы объявят победителя из Великобритании.
Организаторы конкурса в Канаде уже объявили восемь полуфиналистов. В начале 2025 года их число сократится до четырех финалистов, а канадский победитель будет объявлен в начале 2026 года.
Как уже писал Фокус, поврежденный NASA двойной астероид раскрыл новые секреты. Исследование позволило выяснить, как и когда образовался меньший астероид в двойной системе. При этом удалось выяснить и возраст большого объекта.
Также Фокус писал о том, какой самый опасный токсин на Земле. 2 кг этого вещества может убить все человечество. Ученые говорят, что несмотря на высокую токсичность вещества, его ежегодно принимают около 3 млн людей.