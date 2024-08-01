Во время пожаров деревья ведут себя также как и люди: задерживают дыхание (фото)

Исследователи обнаружили, что деревья также способны "задерживать дыхание", чтобы избежать вдыхания вредного дыма от лесных пожаров.

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Леса не просто так называются "зелеными легкими" планеты — их роль в поддержании здоровья Земли невероятно велика. Особенно в условиях климатического кризиса экстремальная жара, наводнения и лесные пожары обрушились на мир. А дым от них отравляет воздух, в результате чего медики и местные власти советуют людям оставаться дома во избежание вдыхания вредных частиц и газов, пишет Live Science.

Теперь исследователи пришли к выводу, что у нас и деревьев есть нечто общее — то, как мы реагируем на лесные пожары: некоторые деревья также "закрывают окна и двери и задерживают дыхание". Исследователи отмечают, что их работа началась совершенно случайно, когда дым заполнил исследовательский участок в Колорадо. В результате они в режиме реального времени могли наблюдать, как реагируют листья живых сосен.

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На поверхности растений есть поры, известные как устьицы. Они чем-то похожи на человеческие рты, за исключением того, что люди вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, тогда как растения вдыхают углекислый газ и вдыхают кислород. Однако и люди, и растения, вдыхают и другие химические вещества из окружающей среды, и выдыхают химические вещества, производимые внутри. Но, в отличие от людей, листья вдыхают и выдыхают одновременно, постоянно впитывая и выделяя атмосферные газы.

Еще в начале 1900-х годов ученые, изучающие деревья в загрязненных районах, обнаружили, что у тех из них, кто постоянно подвергался загрязнению от сжигания угля, в устьицах были черные гранулы, засоряющие их. Исследователи подозревали, что эти черные гранулы частично состоят из вещества, производимого самими деревьями, однако не имели возможности проверить это.

Что делает дым от лесных пожаров таким токсичным даже вдали от огня? Когда он распространяется на большие расстояния, он варится на солнце и химически изменяется. Смешивание летучих органических соединений, оксидов азота и солнечного света образует приземный озон, который может вызывать проблемы с дыханием у людей. Но он также может наносить вред и растениям.

Дым содержит частицы, размер которых намного меньше толщины волоса, и газы, выделяющиеся под воздействием солнечного света Фото: Jen Burgess

В новом исследовании ученые попытались понять, как растения выделяют летучие органические соединения — химические вещества, придающие лесу запах леса, которые также влияют на качество воздуха и даже способны изменить облака.

В первое утро после сильного дыма во время лесных пожаров в США ученые провели свой обычный тест для измерения фотосинтеза на уровне листьев сосны Пондероза и обнаружили, что поры деревьев были полностью закрыты, а фотосинтез был почти нулевым.

Команда также измерила выбросы листьев обычных летучих органических соединений и показатели вновь оказались чрезвычайно низкими. Такие результаты свидетельствовали о том, что листья фактически "не дышали".

Далее ученые попытались восстановить фотосинтез, чтобы понять, могут ли они "дефибрировать" лист сосны в его нормальный ритм. Изменив температуру и влажность листа, ученые очистили "дыхательные пути" листа и увидели внезапное улучшение фотосинтеза и выброс летучих органических соединений. Таким образом ученые пришли к выводу, что деревья, подобно людям, способны задерживать свое дыхание, когда подвергаются воздействию дыма.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое старое оливковое дерево в мире.