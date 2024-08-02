Поиски инопланетян: что такое шкала Кардашева и как она поможет найти внеземную цивилизацию

Во Вселенной существует бесчисленное множество планет, и многие из них могут быть заселены разумными высокоразвитыми видами. Осталось только найти эти внеземные цивилизации.

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Ученые, которые занимаются поиском потенциального внеземного разума на самом деле точно не знают, что нужно искать. Это могут быть какие-то сигналы или же искусственно созданные структуры. Но все эти предположения строятся на том, что потенциальные инопланетяне используют ту же физику, что и мы и примерно те же технологии. Тем не менее с этим есть проблемы. Но в поисках внеземного разума может помочь классификация гипотетических разумных цивилизаций во Вселенной, пишет IFLScience.

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Конечно инопланетяне, если они существуют, а это возможно, учитывая огромные размеры Вселенной, могут использовать похожие с земными технологии. Но они могли и отказаться от них во время своего стремительного технологического развития, как это сделали мы. Например, человечество отказалось от аналоговых сигналов в пользу цифровых для связи. Может быть инопланетяне используют для передачи сигналов еще более продвинутые технологии, а потому мы не может им принять.

Существует мнение, что некоторые внеземные цивилизации специально сохраняют радиомолчание, чтобы их никто не обнаружил, особенно более развитая и более агрессивная цивилизация Фото: IFLS

Поиск сигналов от инопланетян

Ученые уже давно размышляют над тем, какой тип сигнала могла бы послать более развитая цивилизация и какой уровень технологий потребовался бы для его отправки.

В 60-х годах прошлого века ученые считали, что нужно сосредоточить внимание на частоте 1,42 ГГц, на которой нейтральный водород выпускает излучение в межзвездном пространстве. Это естественное излучение распространено по всему Млечному Пути, а потому ученые считали, что любой разумный вид знаком с ним и может передавать сигналы на этой частоте, чтобы их обнаружили. Сейчас ученые ищут внеземные сигналы в большом диапазоне частот, но пока это не дало никаких результатов.

Существует мнение, что некоторые внеземные цивилизации специально сохраняют радиомолчание, чтобы их никто не обнаружил, особенно более развитая и более агрессивная цивилизация.

Передача сигналов по всей галактике или по всей Вселенной, требует большого количества энергии. В 1963 году советский астроном Николай Кардашев попытался рассчитать количество энергии необходимое внеземной цивилизации для отправки таких сигналов. Также он создал классификация потенциальных внеземных цивилизаций по их уровню развития.

Цивилизация типа II способна использовать всю энергию центральной звезды своей планетной системы с помощью создания, например, такой структуры, как сфера Дайсона Фото: Universe Today

Шкала Кардашева – что это?

Астроном выделил три типа цивилизаций на основании количества потребляемой ими энергии. Это шкала Кардашева.

Цивилизация типа I способна использовать в своих целях всю энергию, которую получает ее родная планета от центральной звезды планетной системы. Предполагалось, что мощность этой энергии составляет примерно 10 в 16 степени Вт.

Цивилизация типа II способна использовать всю энергию центральной звезды своей планетной системы с помощью создания, например, такой структуры, как сфера Дайсона. Предполагалось, что мощность этой энергии составляет примерно 10 в 26 степени Вт.

Цивилизация типа III способна использовать энергию всей своей галактики, а это примерно 10 в 36 степени Вт.

На иллюстрации показаны Земля, Солнечная система и Млечный путь. Потребление энергии оценивается в трех типах цивилизаций, определенных по шкале Кардашева Фото: wikipedia

Кардашев считал, что человечество сможет достичь уровня цивилизации типа II через 3200 лет, а уровня цивилизации типа III — через 5800 лет. Несколько лет назад ученые решили расширить шкалу Кардашева, и ввели в нее цивилизацию типа IV, которая может использовать в своих целях всю энергию локальной Вселенной. Считается, что пока что человечество даже не находится на уровне цивилизации типа I и мы являемся цивилизацией типа 0,72.

Какие внеземные цивилизации можно найти?

Кардашев считал, что обнаружить цивилизацию типа I очень сложно, если не невозможно, учитывая уровень ее технологий. Но сигналы, отправленные цивилизациями типа II и типа III, обнаружить можно с помощью обычных радиотелескопов. Хотя эти телескопы должны быть более усовершенствованными.

Шкала Кардашева дает представление о том, какие цивилизации способны посылать сигналы, которые люди могут обнаружить. Возможно, в будущем такой сигнал и будет получен.

Но Вселенная существует гораздо дольше, чем человеческая цивилизация. Если же люди так и не надут признаков инопланетян, особенно уровня цивилизации типа III, это может означать, что что-то мешает разумным видам достичь этого уровня.

Как уже писал Фокус, в Млечном Пути обнаружены древние звезды в неожиданном месте и это меняет историю галактики. Некоторые из обнаруженных самых старых звезд имеют почти такой же возраст, как и Вселенная.