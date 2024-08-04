В Танзании под землю уходит уникальный вулкан: он извергается как садовый шланг

Исследователи говорят, что район под одним из кратеров вулкана в буквальном смысле сдувается.

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В Танзании вулкан с очень странной магмой уходит под землю в течение последних 10 лет. Геологи полагают, что причиной "просадки" вулкана может быть сдувающийся резервуар под одним из двух кратеров вулкана, пишет LiveScience.

Новое исследование показало, что земля вокруг вершины кратера Олдоиньо-Ленгаи, который располагается вдоль рифтовой зоны в Восточной Африке, проседала со скоростью 3,6 см в год в период с 2013 по 2023 год. Таким образом вулкан высотой 2962 метра уменьшился примерно на 36 см за время проводившегося исследования.

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В своей работе ученые использовали данные двух спутниковых систем Sentinel-1 и Cosmo-SkyMed. Исследователям удалось создать карты изменений поверхности вокруг Олдоиньо-Ленгаи. Ученые заметили, что круглый участок земли вокруг северного кратера вулкана проседал с постоянной скоростью в течение длительного времени.

Олдоиньо-Ленгаи является единственным вулканом на Земле, который извергает на поверхность карбонатную магму. Она очень текучая, насыщенная щелочными элементами, среди которых кальций и натрий, а также бедна кремнеземом.

Дело в том, что большинство земных магм богаты кремнеземом, который и придает ей привычную вязкость. Но в магме Олдоиньо-Ленгаи содержится менее 25% кремнезема по весу, в сравнении с 45-70% в магме других вулканов. По словам вулканолога из Университета Денисона в Огайо Эрика Клеметти, извержение Олдоиньо-Ленгаи похоже на садовый шланг, из которого льется вода.

"Если бы вам нужно было выбрать самый уникальный вулкан на Земле, трудно было бы найти лучшего кандидата, чем Олдоиньо-Ленгаи. Это одна из самых странных вещей, которые вы когда-либо видели", — заявил Клеметти.

Кроме этого, карбонатитовая лава выветривается инча, чем обычная, благодаря своему химическому составу. Кальций и углекислый газ в лаве объединяются и образуют кальцит, а также другие карбонатные минералы, которые разрушаются под действием воды или влажности. Таким образом лава Олдоиньо-Ленгаи сперва имеет черный или темно-серый цвет, но позже становится белой после высыхания.

Из-за очень жидкой магмы вулкан должен извергаться одним лишь потоком лавы. Но в 2007 году вулкан внезапно взорвался достаточно сильно, чтобы сформировать второй кратер глубиной более 100 м. Такая взрывная активность Олдоиньо-Ленгаи продолжалась еще год, а после возобновилось производство потоков лавы.

Ученые ранее предполагали, что новообразованный кратер может проседать, и новое исследование подтвердило эти опасения. Верхние склоны кратера проседают с 2013 года.

Авторы исследования полагают, что вулкан уходит под землю из-за того, что магматический резервуар, который находится на глубине 1000 м, в буквальном смысле сдувается. Также исследователи не исключают, что этот резервуар может быть связан с более крупной областью хранения магмы на глубине 3000 м или даже глубже под вулканом.

Напомним, мсследователи рассказали, какой вулкан на планете считается самым большим и как однажды этот титул был у него украден. Его размеры были настолько велики, что их сравнивали с размерами гигантских вулканов на Марсе.