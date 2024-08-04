У Танзанії під землю йде унікальний вулкан: він вивергається як садовий шланг

Дослідники кажуть, що район під одним із кратерів вулкана в буквальному сенсі здувається.

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У Танзанії вулкан з дуже дивною магмою йде під землю протягом останніх 10 років. Геологи вважають, що причиною "просідання" вулкана може бути резервуар, що здувається під одним із двох кратерів вулкана, пише LiveScience.

Нове дослідження засвідчило, що земля навколо вершини кратера Олдоіньо-Ленгаї, який розташовується вздовж рифтової зони у Східній Африці, просідала зі швидкістю 3,6 см на рік у період з 2013 по 2023 рік. Таким чином вулкан заввишки 2962 метри зменшився приблизно на 36 см за час дослідження, що проводилося.

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У своїй роботі вчені використовували дані двох супутникових систем Sentinel-1 і Cosmo-SkyMed. Дослідникам вдалося створити карти змін поверхні навколо Олдоіньо-Ленгаї. Учені помітили, що кругла ділянка землі навколо північного кратера вулкана просідала з постійною швидкістю протягом тривалого часу.

Олдоіньо-Ленгаї є єдиним вулканом на Землі, який вивергає на поверхню карбонатну магму. Вона дуже текуча, насичена лужними елементами, серед яких кальцій і натрій, а також бідна на кремнезем.

Річ у тім, що більшість земних магм багаті кремнеземом, який і надає їй звичної в'язкості. Але в магмі Олдоіньо-Ленгаї міститься менш як 25% кремнезему за вагою, як порівняти з 45-70% у магмі інших вулканів. За словами вулканолога з Університету Денісона в Огайо Еріка Клеметті, виверження Олдоіньо-Ленгаї схоже на садовий шланг, з якого ллється вода.

"Якби вам потрібно було вибрати найунікальніший вулкан на Землі, важко було б знайти кращого кандидата, ніж Олдоіньо-Ленгаї. Це одна з найдивніших речей, які ви коли-небудь бачили", — заявив Клеметті.

Крім цього, карбонатитова лава вивітрюється інчастіше, ніж звичайна, завдяки своєму хімічному складу. Кальцій і вуглекислий газ у лаві об'єднуються й утворюють кальцит, а також інші карбонатні мінерали, які руйнуються під дією води або вологості. Таким чином лава Олдоіньо-Ленгаї спершу має чорний або темно-сірий колір, але пізніше стає білою після висихання.

Через дуже рідку магму вулкан повинен вивергатися одним лише потоком лави. Але 2007 року вулкан раптово вибухнув досить сильно, щоб сформувати другий кратер глибиною понад 100 м. Така вибухова активність Олдоіньо-Ленгаї тривала ще рік, а опісля відновилося виробництво потоків лави.

Вчені раніше припускали, що новостворений кратер може просідати, і нове дослідження підтвердило ці побоювання. Верхні схили кратера просідають з 2013 року.

Автори дослідження вважають, що вулкан йде під землю через те, що магматичний резервуар, який розташований на глибині 1000 м, у буквальному сенсі здувається. Також дослідники не виключають, що цей резервуар може бути пов'язаний з більшою областю зберігання магми на глибині 3000 м або навіть глибше під вулканом.

Нагадаємо, дослідники розповіли, який вулкан на планеті вважається найбільшим і як одного разу цей титул був у нього вкрадений. Його розміри були настільки великі, що їх порівнювали з розмірами гігантських вулканів на Марсі.