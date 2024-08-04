Земля сделает все сама: Антарктида может самостоятельно замедлить Библейский потоп

Исследователи говорят, что континент сможет замедлить повышение уровня моря, но люди должны ему помочь.

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В ближайшие столетия подъем суши под ледяным щитом Антарктиды замедлит потерю льда и рост уровня моря, пишет New Scientist.

Но такого подарка от Земли стоит ожидать только в случае, если выбросы перестанут расти, в противном случае уровень моря вырастет больше, чем только тающий лед.

К такому выводу ученые пришли, создав самую подробную модель мантии Земли. Дело в том, что тающий людей уменьшает вес Антарктиды, а упругая мантия под толщей льда отскакивает, поднимая землю над собой. Это может замедлить таяние ледяного щита там, где он встречается с морем. Поднимающаяся поверхность суши изменяет форму морского дна и ограничивает толщину ледяного щита на его краю. В свою очередь, более тонкий лед уменьшает общий поток льда в море.

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Наталья Гомес из Университета Макгилла и ее команда смоделировали связь между тающим льдом и выравнивающейся землей, с учетом различий мантии под континентом. К примеру, Восточная Антарктида располагается над более вязкой и густой мантией, а тающие ледники Западной Антарктиды находятся сверху более жидкой и тонкой коры.

Модель была основана на десятилетиях точных изменений высоты ледяного щита, а также собранных данных о мантии Антарктиды.

В случае очень низкого уровня выбросов, выравнивание суши под льдами Антарктиды снизит глобальное повышение среднего уровня моря более чем на полметра к 2500 году. Но такой эффект становится менее значительным при сценарии с умеренными выбросами.

В сценарии с очень высокими выбросами повышение суши в Антарктиде даст противоположный эффект – дополнительно повысит уровень моря на 0,8 м к 2500 году. Такое может произойти из-за того, что ледяной покров будет быстрее отступать, чем суша подниматься. Морское дно начнет вытеснять больше воды в остальную часть океана.

Александр Брэдли из Британской антарктической службы говорит, то ученые и ранее предполагали, что подпрыгивание суши снизит повышение уровня моря. Но новое моделирование показало, что это произойдет только тогда, когда сократятся выбросы.

"Изменения, которые будут происходить в будущем, действительно зависят от того, что мы делаем сейчас", — говорит Брэдли.

Напомним, когда уровень мирового океана был самым высоким в истории Земли. Уровень моря был чрезвычайно высоким в эпоху динозавров, но теперь ученые считают, что до этого он мог быть значительно выше.