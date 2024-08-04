Земля зробить усе сама: Антарктида може самостійно сповільнити Біблійний потоп

Дослідники кажуть, що континент зможе сповільнити підвищення рівня моря, але люди повинні йому допомогти.

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У найближчі століття підйом суші під крижаним щитом Антарктиди сповільнить втрату льоду і зростання рівня моря, пише New Scientist.

Але такого подарунка від Землі варто очікувати тільки в разі, якщо викиди перестануть зростати, інакше рівень моря зросте більше, ніж тільки лід, що тане.

Такого висновку вчені дійшли, створивши найдокладнішу модель мантії Землі. Річ у тім, що люди, які тануть, зменшують вагу Антарктиди, а пружна мантія під товщею льоду відскакує, піднімаючи землю над собою. Це може уповільнити танення крижаного щита там, де він зустрічається з морем. Поверхня суші, що підіймається, змінює форму морського дна й обмежує товщину крижаного щита на його краю. Своєю чергою, тонший лід зменшує загальний потік льоду в море.

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Наталя Гомес з Університету Макгілла та її команда змоделювали зв'язок між льодом, що тане, і землею, що вирівнюється, з урахуванням відмінностей мантії під континентом. Наприклад, Східна Антарктида розташовується над більш в'язкою і густою мантією, а льодовики Західної Антарктиди, які тануть, знаходяться зверху більш рідкої та тонкої кори.

Модель була заснована на десятиліттях точних змін висоти крижаного щита, а також зібраних даних про мантію Антарктиди.

У разі дуже низького рівня викидів, вирівнювання суші під льодами Антарктиди знизить глобальне підвищення середнього рівня моря більш ніж на пів метра до 2500 року. Але такий ефект стає менш значним за сценарію з помірними викидами.

У сценарії з дуже високими викидами підвищення суші в Антарктиді дасть протилежний ефект — додатково підвищить рівень моря на 0,8 м до 2500 року. Таке може статися через те, що крижаний покрив буде швидше відступати, ніж суша підійматися. Морське дно почне витісняти більше води в іншу частину океану.

Александр Бредлі з Британської антарктичної служби каже, то вчені й раніше припускали, що підстрибування суші знизить підвищення рівня моря. Але нове моделювання показало, що це станеться тільки тоді, коли скоротяться викиди.

"Зміни, які відбуватимуться в майбутньому, дійсно залежать від того, що ми робимо зараз", — каже Бредлі.

Нагадаємо, коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі. Рівень моря був надзвичайно високим в епоху динозаврів, але тепер учені вважають, що до цього він міг бути значно вищим.