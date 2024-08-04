Атмосфера на Луне есть: астрономы раскрыли загадку, почему она существует

Ученые считают, что два процесса отвечают за поддержание тонкой атмосферы Луны, но один из них является более важным.

Related video

Может показаться, что Луна является лишенным атмосферы сферическим камнем, который вращается вокруг Земли. Хотя на Луне и нет пригодного для дыхания воздуха, у спутника нашей планеты есть тонкая атмосфера. Ученые смогли разгадать загадку того, как образовалась эта атмосфера, с помощью образцов почвы, доставленных астронавтами миссий "Аполлон". Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тонкая атмосфера на Луне была обнаружена еще во времена миссий "Аполлон" (1969-1972 годы), когда NASA отправляло на спутник Земли астронавтов. Ученые долгие десятилетия пытались понять, какой основной процесс отвечает за создание и поддержание этой атмосферы. Ранее предполагалось, что главную роль в этом процессе играют частицы солнечного ветра, которые бомбардируют поверхность Луны. Новое исследование показало, что солнечный ветер играет свою роль, но далеко не главную.

По словам ученых, тонкая атмосфера на Луне должна постоянно пополняться и поддерживаться, ведь ее атомы постоянно улетают в космос из-за низкой гравитации спутника.За создание и поддержание атмосферы, то есть ее постоянное восстановление, могут отвечать два процесса: испарение от ударов метеоритов по поверхности Луны и ионное распыление. Последнее возникает, когда заряженные частицы из Солнца, известные как солнечный ветер, бомбардируют поверхность Луны.

Ученые считают, что 70% атмосферы спутника Земли создано ударами метеоритов и 30% — бомбардировкой солнечным ветром Фото: NASA

Авторы исследования пришли к выводу, что оба этих процесса играют свою роль в поддержании атмосферы на Луне, но нужно было выяснить, какой из них доминирующий. Для этого ученые использовали образцы лунного грунта, привезенные астронавтами миссий "Аполлон". Ученые выделили из образцов калий и рубидий, которые легко испаряются как при ударах метеоритов, так и при распылении, вызванном солнечным ветром.

Астрономы обнаружили, что в лунной почве находятся в основном тяжелые изотопы как калия, так и рубидия. Это говорит о том, что испарение от ударов метеоритов является доминирующим процессом, при котором атомы испаряются и поднимаются, образуя атмосферу Луны. Ученые считают, что 70% атмосферы спутника Земли создано ударами метеоритов и 30% — бомбардировкой солнечным ветром.

То есть атмосфера Луны уже более 4 млрд лет в основном поддерживается за счет ударов космических камней по поверхности нашего спутника. Удары приводят к испарению лунного материала, который либо улетает в космос, либо станется в подвешенном состоянии над поверхностью Луны. Тем самым происходит постоянное обновление ее атмосферы, и она не исчезает.

Как уже писал Фокус, половину запасов лития на Земле хранит в себе самая большая соляная пустыня в мире. Предполагается, что под необычной поверхностью находится более 11 млн такого ценного элемента, как литий, который используется в производстве аккумуляторных батарей.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили созданный естественным путем графен на спутнике Земли. Особенную форму углерода обнаружили в образцах реголита, доставленного с Луны китайским аппаратом.