Океан опустел: что было бы с Землей, если бы в один момент все акулы исчезли

На планете обитает более 500 видов акул и их утрата обернулась бы катастрофой для Мирового океана.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для невероятного количества животных. Одних только акул в мировых океанах обитает более 500 видов: некоторые из них, например карликовая акула-фонарь, достигает всего 18 сантиметров, в то время как китовые акулы могут вырастать до 90 сантиметров. Впрочем, океан также является домом одних из самых опасных хищников в океане — больших белых акул — они способны достигать в длину нескольких метров, пишет PHYS.org.

Как правило, акулы встречаются на территории от полярных вод до экватора, на поверхности океана, а также в его глубинах, в открытом океане или вдоль побережий, и даже в некоторых прибрежных водах. Простыми словами, тот или иной вид акул можно встретить почти по всему земному шару.

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С таким разнообразием неудивительно, что акулы выполняют множество экологических функций. Например, известно, что самые крупные хищные виды, тигровые и белые акулы, играют важную роль в поддержании баланса между видами. В новом исследовании ученые сосредоточили свои усилия на том, чтобы понять экологические роли акул и рассмотреть будущее океанов, если они когда-нибудь исчезнут из них.

Результаты исследования показывают, поскольку акулы выполняют самые разнообразные роли в океане, в том числе и важные функции по поддержанию здоровья океана в целом, их нынешнее сокращение популяции в целом является серьезной проблемой. Статистика показывает, что с 1970 года мировые популяции акул и скатов сократились более чем на 70%.

Исследование показывает, что в последние десятилетия люди убивают невероятное количество акул, а потому многие из них считаются неустойчивыми видами. В результате ученые считают, что человечеству стоит пересмотреть свои усилия для сохранения видов и здоровья океана в целом.

Результаты исследования, продлившегося два десятилетия у побережья Западной Австралии, показывает, что одно лишь присутствие тигровых акул формирует всю экосистему морских водорослей, в зависимости от того, где и как кормятся крупные травоядные, например черепахи и морские коровы. Исследование показывает, что наличие тигровых акул защищает широкие полосы морских водорослей от чрезмерного выпаса, позволяя им разрастаться в густые подводные луга. Эти луга являются средой обитания для молодых рыб и моллюском, которые в свою очередь представляют рацион для других животных и людей.

В местах, где популяция тигровых акул сократилась, а популяция черепах увеличилась, морские водоросли подвергаются чрезмерному выпасу. Например, на Бермудских островах взрывной рост популяции черепах привел к почти полному исчезновению морских водорослей.

В то же время белые акулы оказывают такое же воздействие на местную экосистему. Например, вдоль побережья Калифорнии, где численность хищников увеличивается, выдры проводят больше времени в безопасности защищенных внутренних вод и меньше времени в открытых водах залива Монтерей. Выдры охотятся на крабов, которые, в свою очередь, питаются травоядными беспозвоночными, такими как морские слизни. Больше выдр означает меньше крабов, больше травоядных и более здоровые морские водоросли.

Таким образом ученые пришли к выводу, что акулы играют разнообразные, но чрезвычайно важные роли в поддержании здоровья океанов. И теперь ученые настаивают, что миру необходимо пересмотреть шаги, позволяющие сохранить уязвимые виды акул.

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