Коллекционер сбежавших миров: Солнце может захватывать чужие планеты, чем это грозит Земле

Ученые считают, что Солнце может даже обмениваться с ближайшей звездой Альфа Центавра блуждающими в космосе мирами.

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Астрономы, на основе наблюдений за космосом и результатов моделирования, пришли к выводу, что Солнце может притягивать к себе пролетающие мимо планеты-бродяги. Но такой процесс может вызвать хаос в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Астрономы уже давно подозревают, что Солнце может притягивать к себе астероиды и кометы, которые пролетают мимо за пределами Облака Оорта. Это своеобразная оболочка Солнечной системы, где вокруг Солнца вращаются триллионы астероидов и комет. Облако Оорта находится в 126 тысяч раз дальше, от Солнца, чем Земля.

Авторы нового исследования считают, что гравитационное влияние Солнца выходит за пределы Облака Оорта, что позволяет звезде притягивать к себе планеты-бродяги или свободно плавающие планеты.

Результаты исследования показывают, что гравитация Солнца может захватывать разные космические объекты на расстоянии в 3,81 световых лет от звезды. Хотя ранее предполагалось, что гравитация Солнца оказывает влияние на расстоянии в 2 световых года.

Планеты-бродяги представляют собой миры, которые были выброшены из собственных планетных систем и блуждает по космосу. Считается, что в Млечном Пути существует до квадриллиона (10 с 14 нулями) таких планет. Астрономы считают, что на расстоянии 3,81 световых лет от Солнца находятся две гравитационно устойчивые точки, где может произойти захват гравитацией Солнца блуждающих планет разных размеров.

Планеты-бродяги представляют собой миры, которые были выброшены из собственных планетных систем и блуждает по космосу. Считается, что в Млечном Пути существует до квадриллиона (10 с 14 нулями) таких планет Фото: space.com

Когда чужие планеты будут захвачены Солнцем, они начнут вращаться вокруг нашей звезды в течение 100 млн лет, а затем медленно по спиральной орбите начнут перемещаться в течение миллиардов лет во внутреннюю част Солнечной системы, считают авторы. При этом астрономы предполагают, что даже сейчас где-то далеко от Солнца могут вращаться захваченные планеты и их может обнаружить космический телескоп Уэбб.

По словам ученых, некоторые из таких планет могут вращаться вокруг Солнца уже миллионы лет и возможно в будущем отправятся ближе к Земле. При этом такой процесс может вызвать хаос в Солнечной системе. Но все зависит от размера и массы чужой планеты.

По словам ученых, некоторые из таких планет могут вращаться вокруг Солнца уже миллионы лет и возможно в будущем отправятся ближе к Земле. При этом такой процесс может вызвать хаос в Солнечной системе. Но все зависит от размера и массы чужой планеты Фото: Live Science

Если в Солнечную систему войдет планета размером с Юпитер, то это приведет к резкому изменению орбит существующих рядом с нами миров. И даже Земли. Ученые считают, что если орбита Земли измениться, то это кардинальным образом отразиться на всех живых существах на нашей планете, вплоть до массового вымирания. Также перемещение чужого мира ближе к Солнцу может заставить некоторые планеты Солнечной системы отправиться в свое блуждание по космосу.

С другой стороны, планета-бродяга может и не попасть в Солнечную систему. Учитывая зону гравитационного захвата Солнца на расстоянии 3,81 световых лет, она находится недалеко от соседней звезды Альфа Центавра. Астрономы считают, что гравитация этой звезды может притягивать к себе эту планету и вообще Солнце и Альфа Центавра могут обмениваться этой планетой между собой, притягивая ее к себе по очереди.

Как уже писал Фокус, в центре Млечного Пути астрономы нашли 10 новых экзотических звезд. Ученых удивило обнаружение в одном месте большого разнообразия странных мертвых звезд.

Также Фокус писал том, что специалист по отслеживанию спутников на орбите смог сфотографировать секретный космический самолет Китая. До сих пор точно неизвестно, как он выглядит и что делает в космосе, хотя это уже третий полет самолета на орбиту за 4 года.