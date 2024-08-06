Астрономы увидели, как формируются планеты вокруг двойных звезд (фото)

Изучение таких систем позволяет увидеть, как взаимодействуют звезды в двойной системе и как они могут искажать протопланетные диски.

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На сегодняшний день астрономы обнаружили уже более 5000 экзопланет за пределами Солнечной системы. Также ученые обнаружили протопланетные диски, а именно из них формируются все планеты. Такие диски недавно были обнаружены в двух двойных звездных системах. Изучение таких систем позволяет увидеть, как взаимодействуют звезды в двойной системе и как они могут искажать протопланетные диски, пишет Universe Today.

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Открытие планет за пределами Солнечной системы изменило наш взгляд на Вселенную и на то, как развиваются звездные системы. Первая подтвержденная экзопланета была обнаружена в 1995 году и с тех пор астрономы обнаружили уже более 5000 планет. Среди них есть как огромные газовые гиганты, так и каменистые миры размером с Землю. Также астрономы активно изучали протопланетные диски, и поэтому понимание формирования планетных систем за прошедшие десятилетия улучшилось.

Уже несколько лет астрономы уверены в том, что протопланетные диски, состоящие из газа и пыли, и окружающие молодые звезды, являются предшественниками планетных систем. Неясными остаются условия, которые позволяют дискам существовать достаточно долго для формирования планет, и что может привести к их раннему рассеиванию.

Уже несколько лет астрономы уверены в том, что протопланетные диски, состоящие из газа и пыли, и окружающие молодые звезды, являются предшественниками планетных систем Фото: Universe Today

Ученые из Национальная радиоастрономической обсерватории США обнаружили протопланетные диски вокруг молодых двойных звезд — DF Tau и FO Tau. В первой системе звезды разделяет 14 астрономических единиц (среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет одну астрономическую единицу), а во второй системе — 22 астрономические единицы. Для обнаружения этих дисков астрономы использовали радиотелескоп ALMA, расположенный в Чили и телесоп Обсерватории Кека (Гавайские острова).

По словам ученых, двойные звезды еще не находятся в главной последовательности, что есть еще не стали обычными звездами, а являются протозвездами. Обнаруженные протопланетные диски, по словам ученых, предоставляют прекрасную возможность изучить их и попытаться найти ответы на существующие вопросы об их эволюции.

На основе полученных данных была создана иллюстрация двойных звездных систем их протопланетных дисков Фото: Universe Today

Астрономы изучили размеры дисков, структуру и наклон по отношению к скорости вращения звезд и напряженности магнитного поля, чтобы попытаться понять сложные процессы, происходящие в них. Двойные звездные системы, такие как DF Tau и FO Tau, являются обычным явлением, что делает их прекрасным примером для изучения.

DF Tau — это двойная звездная система, где звезды имеют вытянутые орбиты. Астрономы обнаружили, что обе звезды имеют протопланетные диски, но один из них магнитно связан со звездой и она еще забирает материал из диска для своего формирования. Внутренний диск, по-видимому, в значительной степени разрушился и отделился от быстро вращающейся звезды. Это предполагает связь между вращением звезды и ранним рассеиванием диска. Несовпадение орбит звезд и расположения дисков может повлиять на эволюцию последних.

FO Tau немного отличается, ведь там протопланетные диски выровнены с орбитой звезд. При этом звезды имеют умеренные скорости вращения и, по-видимому, магнитно заблокированы со своими дисками.

По словам ученых, возможность определить свойства диска в тесных двойных звездных системах знаменует собой шаг вперед в понимании формирования планет.

Как уже писал Фокус, выяснилось, почему большинство планет в Млечном Пути необитаемы. Результаты исследования могут иметь радикальные последствия для поиска внеземной жизни на близлежащих каменистых планетах.