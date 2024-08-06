Астрономи побачили, як формуються планети навколо подвійних зірок (фото)

Вивчення таких систем дає змогу побачити, як взаємодіють зірки в подвійній системі і як вони можуть спотворювати протопланетні диски.

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На сьогоднішній день астрономи виявили вже понад 5000 екзопланет за межами Сонячної системи. Також вчені виявили протопланетні диски, а саме з них формуються всі планети. Такі диски нещодавно були виявлені у двох подвійних зоряних системах. Вивчення таких систем дає змогу побачити, як взаємодіють зірки в подвійній системі і як вони можуть спотворювати протопланетні диски, пише Universe Today.

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Відкриття планет за межами Сонячної системи змінило наш погляд на Всесвіт і на те, як розвиваються зоряні системи. Першу підтверджену екзопланету було виявлено 1995 року і відтоді астрономи виявили вже понад 5000 планет. Серед них є як величезні газові гіганти, так і кам'янисті світи розміром із Землю. Також астрономи активно вивчали протопланетні диски, і тому розуміння формування планетних систем за минулі десятиліття покращилося.

Уже кілька років астрономи впевнені в тому, що протопланетні диски, які складаються з газу і пилу і оточують молоді зірки, є попередниками планетних систем. Незрозумілими залишаються умови, які дають змогу дискам існувати досить довго для формування планет, і що може призвести до їхнього раннього розсіювання.

Уже кілька років астрономи впевнені в тому, що протопланетні диски, які складаються з газу і пилу і оточують молоді зірки, є попередниками планетних систем Фото: Universe Today

Учені з Національної радіоастрономічної обсерваторії США виявили протопланетні диски навколо молодих подвійних зірок — DF Tau і FO Tau. У першій системі зірки розділяє 14 астрономічних одиниць (середня відстань між Землею і Сонцем становить одну астрономічну одиницю), а в другій системі — 22 астрономічні одиниці. Для виявлення цих дисків астрономи використовували радіотелескоп ALMA, розташований у Чилі та телескоп Обсерваторії Кека (Гавайські острови).

За словами вчених, подвійні зірки ще не перебувають у головній послідовності, тобто ще не стали звичайними зірками, а є протозірками. Виявлені протопланетні диски, за словами вчених, надають чудову можливість вивчити їх і спробувати знайти відповіді на наявні запитання про їхню еволюцію.

На основі отриманих даних було створено ілюстрацію подвійних зоряних систем їхніх протопланетних дисків Фото: Universe Today

Астрономи вивчили розміри дисків, структуру і нахил по відношенню до швидкості обертання зірок і напруженості магнітного поля, щоб спробувати зрозуміти складні процеси, що відбуваються в них. Подвійні зоряні системи, такі як DF Tau і FO Tau, є звичайним явищем, що робить їх прекрасним прикладом для вивчення.

DF Tau — це подвійна зоряна система, де зірки мають витягнуті орбіти. Астрономи виявили, що обидві зірки мають протопланетні диски, але один з них магнітно пов'язаний із зіркою, і вона ще забирає матеріал з диска для свого формування. Внутрішній диск, мабуть, значною мірою зруйнувався і відокремився від зірки, що швидко обертається. Це передбачає зв'язок між обертанням зірки і раннім розсіюванням диска. Розбіжність орбіт зірок і розташування дисків може вплинути на еволюцію останніх.

FO Tau трохи відрізняється, адже там протопланетні диски вирівняні з орбітою зірок. При цьому зірки мають помірні швидкості обертання і, мабуть, магнітно заблоковані зі своїми дисками.

За словами вчених, можливість визначити властивості диска в тісних подвійних зоряних системах знаменує собою крок вперед у розумінні формування планет.

Як уже писав Фокус, з'ясувалося, чому більшість планет у Чумацькому Шляху незаселені. Результати дослідження можуть мати радикальні наслідки для пошуку позаземного життя на довколишніх кам'янистих планетах.