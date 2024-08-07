Найден неизвестный родственник человека и хоббита: его рост составлял всего 100 см (фото)

Археологи нашли крохотные кости гоминида, которым около 700 тыс. лет.

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Около 90 лет назад Дж. Р. Р. Толкин придумал полюбившихся всему миру хоббитов, но ученые говорят, что настоящие хоббиты намного старше, пишет DailyMail.

Недавно археологи нашли 700-тысячелетние окаменелости древнего предка гоминида Homo floresiensis, их также называют хоббитами. В ходе раскопок были найдены окаменелые останки четырех древних предков людей, среди которых было двое детей. Их нашли в глубоком слое песчаника на острове Флорес, Индонезия.

Сравнив найденную кость предплечья с размером современного человека, ученые пришли к выводу, что рост предка хоббитов составлял всего 100 см.

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"Исходя из крошечного размера найденных костей становится очевидным, что ранние предки хоббитов были даже меньше, чем мы могли предполагать", — говорит профессор Адам Брамм из Университета Гриффита.

Еще в 2003 году археологи нашли останки древнего вида в пещере на острове Флорес, Индонезия. Этот вид назвали Homo floresiensis, в честь острова, на котором их нашли. Древние родственники человека были ростом всего около метра, что намного меньше других известных гоминидов.

Череп Homo floresiensis (слева) был значительно меньше черепа современного человека (справа) Фото: Yousuke Kaifu

Ученые считают, что этот вид жил на острове всего 50 тыс. лет назад, когда наш собственный вид уже расселился в Австралии.

С момента открытия до сегодняшних дней ученые спорили о том, откуда мог появиться этот крошечный вид и почему эволюция сделала их такими маленькими.

Теперь же профессор Брамм и его команда считают, что нашли доказательства, которые положат конец всем спорам.

Дело в том, что останки, которые недавно нашли исследователи оказались старше тех, что нашли в 2003 году на 650 тыс. лет.

Открытие было сделано в районе Мата Менге, который находится в 75 км от пещеры, в которой впервые нашли останки хоббитов.

В целом было найдено 10 фрагментов костей, которые принадлежали четырем особям и включали зубы, плечевую кость и верхнюю кость руки. Кости руки были самыми маленькими из всего, что ранее находили археологи, но все же она принадлежала взрослому. Ее длина составляла всего 211–220 миллиметров.

Плечевая кость предка хоббитов Фото: Yousuke Kaifu

Ранее в регионе уже находили древние зубы и даже челюстную кость, но такие кости не могут дать представление о размере вида.

Сравнивая длину реконструированной плечевой кости с современными людьми и приматами, исследователи смогли оценить, что эти древние гоминиды были на 6 см меньше, чем Homo floresiensis.

Так могли выглядеть Homo floresiensis или хоббиты Фото: Yousuke Kaifu

"Новые окаменелости показывают, что история хоббитов началась, когда группа азиатских гоминидов Homo erectus, каким-то образом оказалась изолированной на отдаленном индонезийском острове, возможно это произошло миллион лет назад. Со временем эта группа претерпела резкое уменьшение размеров тела", — подытожил автор исследования.

Напомним, создана реконструкция лица "настоящего хоббита". Ученые использовали останки давно вымершего низкорослого вида человека, чтобы восстановить его внешний вид.