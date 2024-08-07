Знайдено невідомого родича людини та гоббіта: його зріст становив лише 100 см (фото)

Археологи знайшли крихітні кістки гомініда, яким близько 700 тис. років.

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Близько 90 років тому Дж. Р. Р. Толкін вигадав улюблених усім світом гобітів, але вчені кажуть, що справжні гобіти набагато старші, пише DailyMail.

Нещодавно археологи знайшли 700-тисячолітні скам'янілості стародавнього предка гомініда Homo floresiensis, їх також називають гобітами. Під час розкопок було знайдено скам'янілі рештки чотирьох стародавніх предків людей, серед яких було двоє дітей. Їх знайшли в глибокому шарі пісковика на острові Флорес, Індонезія.

Порівнявши знайдену кістку передпліччя з розміром сучасної людини, вчені дійшли висновку, що зріст предка гобітів становив лише 100 см.

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"З огляду на крихітний розмір знайдених кісток стає очевидним, що ранні предки гобітів були навіть меншими, ніж ми могли припускати", — каже професор Адам Брамм з Університету Гріффіта.

Ще 2003 року археологи знайшли рештки стародавнього виду в печері на острові Флорес, Індонезія. Цей вид назвали Homo floresiensis, на честь острова, на якому їх знайшли. Стародавні родичі людини були зростом лише близько метра, що набагато менше за інших відомих гомінідів.

Череп Homo floresiensis (ліворуч) був значно меншим за череп сучасної людини (праворуч) Фото: Yousuke Kaifu

Учені вважають, що цей вид жив на острові всього 50 тис. років тому, коли наш власний вид уже розселився в Австралії.

З моменту відкриття до сьогоднішніх днів учені сперечалися про те, звідки міг з'явитися цей крихітний вид і чому еволюція зробила їх такими маленькими.

Тепер же професор Брамм і його команда вважають, що знайшли докази, які покладуть край усім суперечкам.

Річ у тім, що рештки, які нещодавно знайшли дослідники, виявилися старшими за ті, що знайшли 2003 року, на 650 тис. років.

Відкриття було зроблено в районі Мата Менге, який розташований за 75 км від печери, в якій вперше знайшли останки гобітів.

Загалом було знайдено 10 фрагментів кісток, які належали чотирьом особинам і включали зуби, плечову кістку і верхню кістку руки. Кістки руки були найменшими з усього, що раніше знаходили археологи, але все ж вона належала дорослому. Її довжина становила всього 211-220 міліметрів.

Плечова кістка предка гобітів Фото: Yousuke Kaifu

Раніше в регіоні вже знаходили стародавні зуби та навіть щелепну кістку, але такі кістки не можуть дати уявлення про розмір виду.

Порівнюючи довжину реконструйованої плечової кістки з сучасними людьми й приматами, дослідники змогли оцінити, що ці стародавні гомініди були на 6 см меншими, ніж Homo floresiensis.

Так могли виглядати Homo floresiensis або хоббіти Фото: Yousuke Kaifu

"Нові скам'янілості показують, що історія гобітів почалася, коли група азійських гомінідів Homo erectus якимось чином опинилася ізольованою на віддаленому індонезійському острові, можливо, це сталося мільйон років тому. Згодом ця група зазнала різкого зменшення розмірів тіла", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, створено реконструкцію обличчя "справжнього хоббіта". Учені використали рештки давно вимерлого низькорослого виду людини, щоб відновити її зовнішній вигляд.