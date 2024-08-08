Как на курорты в Турцию. Полеты в космос от частных компаний могут удвоиться уже через 4 года

По прогнозу FAA, к 2028 году будет происходить до 338 коммерческих запусков в космос в год.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ожидает, что количество лицензированных запусков в космос каждый год будет продолжать стремительно расти, потенциально удвоившись всего за четыре года, пишет Space.

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Управление коммерческих космических перевозок FAA контролирует коммерческую космическую отрасль, выдавая лицензии на запуски частным компаниям для обеспечения общественной безопасности и законов международного права.

В сообщении FAA сказан, что заметен растущий спрос на лицензии на запуски и другие услуги. Хотя до конца 2024 финансового года осталось еще два месяца, в управлении уже превзошли рекордное количество запусков, зафиксированное в 2023 году. И с тех пор это число только растет. FAA прогнозирует, что к 2028 году оно может контролировать 338 запусков по сравнению с прогнозируемыми 156 на этот финансовый год.

Увеличение количества запусков в космос произойдет из-за более широкого использования многоразовых ракет, а также растущего спроса на коммерческие спутниковые услуги и частные пилотируемые миссии.

Растущий спрос на частные запуски в космос происходит по мере того, как барьеры для выхода на орбиту снижаются, во многом благодаря возможности повторного использования ракеты Falcon 9 компании SpaceX, что значительно снизило затраты на запуск. SpaceX также ежемесячно запускает большое количество своих спутников Starlink для наращивания своей интернет-группировки, увеличивая общее количество запусков.

Но компания SpaceX в этом плане не одинока. Новые компании выходят на рынок частных космических запусков каждый год, получая контракты как от частных компаний, так и от NASA и американских военных.

Частные компании, такие как Axiom Space, отправляют экипажи на Международную космическую станцию. И даже компании суборбитального космического туризма, такие как Blue Origin и Virgin Galactic, помогают FAA увеличивать общее количество коммерческих космических запусков.

Как уже писал Фокус, недавно эксперт по наблюдению за спутниками на орбите сделал фотографии космического самолета Китая, о котором практически ничего неизвестно. Он уже более, чем полгода летает вокруг Земли, выполняя секретную миссию.