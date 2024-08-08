Як на курорти до Туреччини. Польоти в космос від приватних компаній можуть подвоїтися вже через 4 роки

За прогнозом FAA, до 2028 року відбуватиметься до 338 комерційних запусків у космос на рік.

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) очікує, що кількість ліцензованих запусків у космос щороку продовжуватиме стрімко зростати, потенційно подвоївшись лише за чотири роки, пише Space.

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Управління комерційних космічних перевезень FAA контролює комерційну космічну галузь, видаючи ліцензії на запуски приватним компаніям для забезпечення громадської безпеки і законів міжнародного права.

У повідомленні FAA сказано, що помітний зростаючий попит на ліцензії на запуски та інші послуги. Хоча до кінця 2024 фінансового року залишилося ще два місяці, в управлінні вже перевершили рекордну кількість запусків, зафіксовану в 2023 році. І відтоді це число тільки зростає. FAA прогнозує, що до 2028 року воно може контролювати 338 запусків порівняно з прогнозованими 156 на цей фінансовий рік.

Збільшення кількості запусків у космос відбудеться через більш широке використання багаторазових ракет, а також зростаючий попит на комерційні супутникові послуги та приватні пілотовані місії.

Зростаючий попит на приватні запуски в космос відбувається в міру того, як бар'єри для виходу на орбіту знижуються, багато в чому завдяки можливості повторного використання ракети Falcon 9 компанії SpaceX, що значно знизило витрати на запуск. SpaceX також щомісяця запускає велику кількість своїх супутників Starlink для нарощування свого інтернет-угруповання, збільшуючи загальну кількість запусків.

Але компанія SpaceX у цьому плані не самотня. Нові компанії виходять на ринок приватних космічних запусків щороку, отримуючи контракти як від приватних компаній, так і від NASA та американських військових.

Приватні компанії, такі як Axiom Space, відправляють екіпажі на Міжнародну космічну станцію. І навіть компанії суборбітального космічного туризму, такі як Blue Origin і Virgin Galactic, допомагають FAA збільшувати загальну кількість комерційних космічних запусків.

Як уже писав Фокус, нещодавно експерт зі спостереження за супутниками на орбіті зробив фотографії космічного літака Китаю, про який практично нічого невідомо. Він уже більш, ніж півроку літає навколо Землі, виконуючи секретну місію.