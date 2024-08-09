Самые ранние следы жизни на Земле возрастом 3,9 млрд лет: ученые вновь что-то перепутали (фото)

В новом исследовании команда изучила изотопный состав углерода в железных образованиях и пришла к совершенно противоположным выводам.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, но жизнь на планете появилась значительно позже. Впрочем, мы до сих пор не знаем когда именно это произошло. В новом исследовании ученые повторно изучили изотопный состав углерода в железных образованиях и не смогли подтвердить предыдущие выводы, пишет PHYS.org.

Ранее изотопный состав углерода в железных образования из комплекса Саглек-Хеброн в Нунатсиавуте рассматривался как доказательство самых ранних следов жизни на Земле. Однако новое исследование команды из Университетов Оттавы и Карлтона, а также Университетского колледжа Лондона предполагает совершенно обратное.

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Работа ученых указывает на то, что петрографические, геохимические и спектроскопические особенности графита (кристаллическая форма углерода), обнаруженного в химических осадочных породах комплекса, на самом деле являются "абиотическими". Простыми словами, они являются неживыми физическими и химическими аспектами окружающей среды и лишены жизни.

Ассоциации графитового углерода с магнетитом (GraIV) в мраморе Саглек-Хеброн Фото: Nature Communications

Авторы исследования считают, что их новое открытие, по сути, расширяет наше понимание того, как ранняя биомасса трансформировалась на планете, делая упор на взаимодействие между небиологическими процессами и остатками древней жизни. Авторы исследования также признают, что именно изучение графитовых материалов является ключом к расшифровке углеродного круговорота на ранней Земле. Ученые также считают, что их работа будет иметь решающее значение для поиска древней жизни на планете, а возможно и за ее пределами.

В ходе исследования команда повторно изучила сигнатуры в ранее изученных породах. По словам соавтора исследования, доцента кафедры о Земле и окружающей среде в Университете Оттавы Джонатана О'Нили, результаты их работы указывают на то, что графит может происходить из жидких веществ, которые содержат углерод, водород и кислород. Вероятно, они также возникли из-за распада древних органических материалов.

Тонкие сканы срезов метаосадочных пород Саглек-Хеброн в этом исследовании Фото: Nature Communications

О'Нил отмечает, что графитовый углерод из образцов химических осадочных пород был изучен в трех образцах осадочных пород, которым почти 3,9 миллиарда лет. Команда провела спектроскопический анализ графитового углерода и обнаружила, что он образовался при температуре более 500 градусов по Цельсию из метаморфических жидкостей, а вовсе не в результате процессов, связанных с деятельностью бактерий.

Таким образом ученые обнаружили, что графит в породах на самом деле мог образоваться без органической жизни. Вероятно, это произошло в процессе извлечения углерода.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось.