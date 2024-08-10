С шипами и в золоте. Какую пустыню на Земле крохотный "дракон" считает своим домом (видео)

В пустыне Южной Африки обитает вполне реальное животное, визуально похожее на крохотного дракона.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества животных: некоторые из них до сих пор процветают, как и миллионы лет назад, а другие — давно вымерли. Некоторые из животных все еще неизвестны науке, тогда как другие — хорошо изучены, например, крохотный дракон, считающий домом пустыню в Южной Африке, пишет IFLScience.

Речь идет о ящерице-броненосце (Ouroborus cataphractus), или как ее еще называют ящерица золотой броненосец. Представители этого вида весьма миниатюрны и похожи на детенышей дракона из "Игры престолов".

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Название рода Ouroborus происходит от древнего символа "уроборос", который изображает змею или дракона, пожирающего свой собственный хвост. Отметим, что этот символ часто используется для представления концепций вечности и цикличности жизни или бесконечного цикла обновления. Видовое название Cataphractus происходит от греческого слова и в переводе означает "бронированный" или "покрытый".

Исследователи отмечают, что крохотные ящерицы получили название благодаря своему внешнему виду: их тела покрыты бронеподобными чешуйками и шипами, которые защищают их от нападений хищников. Жизнь в пыльной пустыне на западном побережье Южной Африки может быть непростой, а потому "бронированная кожа" придется кстати.

Молодой броненосец кусает свой собственный хвост Фото: Shutterstock

Обычно ящерицы-броненосцы живут группами по 30-60 особей в трещинах в скалах и выходят на поверхность только для охоты на насекомых и принятия солнечных ванн. При первых признаках опасности, они быстро прячутся обратно в расщелины. Если же скрыться не удается, ящерицы, как правило, кусают собственный хвост, образуя тот самый символ уробороса — такое поведение позволяет им защитить свое уязвимое подбрюшье.

Но внешний вид — не единственная особенность вида. Известно, что ящерицы-броненосцы являются одним из немногих видов ящериц, которые не откладывают яйца, а рожают живых детенышей.

По словам исследователей ящерицы-броненосцы являются членами семейства Cordylidae, которое включает в себя множество ящериц малого и среднего размера, обитающих в Южной и Восточной Африке. Ученые отмечают, что живорождение может быть обременительным для самок ящериц, однако, вероятно, является лучшей стратегией выживания в суровых условиях пустыни. Считается, что живорождение позволяет защитить потомство от экстремальной жары и хищников.

Более того, в мире рептилий это кажется чем-то из ряда вон выходящим, но самки ящериц-броненосцев также могут выкармливать детенышей после рождения. Такое поведение не наблюдается ни у одной другой рептилии на планете. Как правило, такое поведение демонстрируют млекопитающие и птицы.

Наряду с естественными угрозами, такими как хищничество, ящерица сталкивается с несколькими неестественными проблемами в своей среде обитания, включая чрезмерную эксплуатацию и браконьерство для торговли домашними животными. В результате этот вид был занесен в Красную книгу как "близкий к уязвимым".

Ранее Фокус писал о том, что названо самое продаваемое млекопитающее в мире: около миллиона особей за 10 лет.