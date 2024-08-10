Із шипами та в золоті. Яку пустелю на Землі крихітний "дракон" вважає своєю домівкою (відео)

У пустелі Південної Африки мешкає цілком реальна тварина, візуально схожа на крихітного дракона.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості тварин: деякі з них досі процвітають, як і мільйони років тому, а інші — давно вимерли. Деякі з тварин все ще невідомі науці, тоді як інші — добре вивчені, наприклад, крихітний дракон, який вважає домом пустелю в Південній Африці, пише IFLScience.

Йдеться про ящірку-броненосця (Ouroborus cataphractus), або як її ще називають ящірка золотий броненосець. Представники цього виду вельми мініатюрні та схожі на дитинчат дракона з "Гри престолів".

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Назва роду Ouroborus походить від стародавнього символу "уроборос", який зображує змію або дракона, що пожирає свій власний хвіст. Зазначимо, що цей символ часто використовується для представлення концепцій вічності та циклічності життя або нескінченного циклу оновлення. Видова назва Cataphractus походить від грецького слова і в перекладі означає "броньований" або "покритий".

Дослідники зазначають, що крихітні ящірки отримали назву завдяки своєму зовнішньому вигляду: їхні тіла вкриті бронеподібними лусочками та шипами, які захищають їх від нападів хижаків. Життя в курній пустелі на західному узбережжі Південної Африки може бути непростим, а тому "броньована шкіра" стане у пригоді.

Молодий броненосець кусає свій власний хвіст Фото: Shutterstock

Зазвичай ящірки-броненосці живуть групами по 30-60 особин у тріщинах у скелях і виходять на поверхню тільки для полювання на комах і прийняття сонячних ванн. За перших ознак небезпеки, вони швидко ховаються назад в ущелини. Якщо ж сховатися не вдається, ящірки, як правило, кусають власний хвіст, утворюючи той самий символ уробороса — така поведінка дає їм змогу захистити своє вразливе підчерев'я.

Але зовнішній вигляд — не єдина особливість виду. Відомо, що ящірки-броненосці є одним із небагатьох видів ящірок, які не відкладають яйця, а народжують живих дитинчат.

За словами дослідників ящірки-броненосці є членами сімейства Cordylidae, яке містить у собі безліч ящірок малого і середнього розміру, що мешкають у Південній і Східній Африці. Учені зазначають, що живонародження може бути обтяжливим для самок ящірок, однак, імовірно, є найкращою стратегією виживання в суворих умовах пустелі. Вважається, що живонародження дає змогу захистити потомство від екстремальної спеки та хижаків.

Ба більше, у світі рептилій це здається чимось незвичайним, але самки ящірок-броненосців також можуть вигодовувати дитинчат після народження. Така поведінка не спостерігається в жодної іншої рептилії на планеті. Як правило, таку поведінку демонструють ссавці та птахи.

Поряд із природними загрозами, такими як хижацтво, ящірка стикається з кількома неприродними проблемами у своєму середовищі існування, включно з надмірною експлуатацією та браконьєрством для торгівлі домашніми тваринами. Унаслідок цього цей вид було занесено до Червоної книги як "близький до вразливих".

Раніше Фокус писав про те, що названо ссавця, який найбільше продається у світі: близько мільйона особин за 10 років.