Ученые создадут первое в мире ледниковое кладбище: чем это поможет климату Земли (фото)

По мере закипания планеты все большое количество ледяных шапок Земли оказались на грани исчезновения — ученые хотят их увековечить.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, который в будущем обрушится на планету. Ученые прямо заявляют: он уже здесь, в результате чего планета столкнулась с рекордными волнами жары и экстремальными погодными явлениями. В уязвимом положении оказались и ледяные шапки планеты, пишет IFLScience.

По мере нагревания планеты, все больше ледяных щитов Земли будут становиться жертвами изменения климата. Исследования показывают, что уже сегодня около двух третей ледников мира находятся на пути к исчезновению — их гибель предрекают уже к концу столетия.

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Теперь ученые приняли решение создать "Глобальный список ледников-жертв", что позволит в будущем лучше отслеживать, как изменения климата влияют на гигантские глыбы льда, защищающие планету. Проект возглавят исследователи из Университета Райса — ученые говорят, что на такой шаг их вдохновили первые в мире похороны ледника, прошедшие в 2018 году в Исландии.

Отметим, что похороны ледника Окйекюдль были чисто символическим жестом, направленным на привлечение внимания к изменению климата на Земле. По словам соавтора проекта, культурного антрополога из Университета Райса, профессора Саймен Хоу, первый в мире мемориал леднику вдохновил гляциологов про всему миру на то, чтобы оценить, какое их количество мы уже потеряли.

Например, исследование 2023 года показало, что лишь в Новой Зеландии уже исчезли 264 ледника, а в Китае потери составили 8300. По словам Хоу, в своем Глобальном списке потерь ледников авторы проекта представят 15 недавно утраченных и находящихся под угрозой исчезновения ледников, разбросанных по всему миру. Предполагается, что ученые будут сотрудничать с учеными и сообществами, чтобы ежегодно расширять список, поскольку количество ледников неумолимо сокращается по всему миру.

Прототип ледяных надгробий Фото: Rice University

Отметим, что проект был запущен в преддверии 2025 года, который ООН объявила "Международным годом сохранения ледников". Исследователи отмечают, что запуск списка совпадает с открытием первого в мире ледникового кладбища и запланирован на 17 августа. Известно, что кладбище будет расположено на полуострове Сельтьярнарнес недалеко от исландской столицы Рейкьявика.

Изначально на кладбище установят 15 надгробий, высеченных изо льда исландским скульптором по льду Отто Магнуссоном — на них будут указаны названия ледников со всего мира, которые были утрачены из-за глобального потепления. По словам Хоу, как и их ледовые аналоги, эти надгробья растают, но сама церемония должна послужить напоминанием для всего человечества.

Такая инициатива может показаться сентиментальной, однако изменение климата и таяние ледников играют важную роль в жизни планеты целом, а не только людей. Таяние ледникового льда способствует повышению уровня мирового океана и представляет угрозу для прибрежных сообществ. Потеря ледников также глубоко влияет на природные экосистемы, экономику, общество и культуру.

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