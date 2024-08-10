Учені створять перше у світі льодовикове кладовище: чим це допоможе клімату Землі (фото)

У міру закипання планети дедалі більша кількість крижаних шапок Землі опинилися на межі зникнення — вчені хочуть їх увічнити.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою, яка в майбутньому обрушиться на планету. Вчені прямо заявляють: вона вже тут, унаслідок чого планета зіткнулася з рекордними хвилями спеки та екстремальними погодними явищами. У вразливому становищі опинилися і крижані шапки планети, пише IFLScience.

У міру нагрівання планети, дедалі більше крижаних щитів Землі ставатимуть жертвами зміни клімату. Дослідження показують, що вже сьогодні близько двох третин льодовиків світу перебувають на шляху до зникнення — їхню загибель пророкують уже до кінця століття.

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Тепер учені ухвалили рішення створити "Глобальний список льодовиків-жертв", що дасть змогу в майбутньому краще відстежувати, як зміни клімату впливають на гігантські брили льоду, що захищають планету. Проєкт очолять дослідники з Університету Райса — вчені кажуть, що на такий крок їх надихнув перший у світі похорон льодовика, який відбувся 2018 року в Ісландії.

Зазначимо, що похорон льодовика Ок'єкюдль був суто символічним жестом, спрямованим на привернення уваги до зміни клімату на Землі. За словами співавторки проєкту, культурної антропологині з Університету Райса, професорки Саймен Хоу, перший у світі меморіал льодовика надихнув гляціологів з усього світу на те, щоб оцінити, яку їхню кількість ми вже втратили.

Наприклад, дослідження 2023 року показало, що лише в Новій Зеландії вже зникли 264 льодовики, а в Китаї втрати становили 8300. За словами Хоу, у своєму Глобальному списку втрат льодовиків автори проєкту представлять 15 нещодавно втрачених і таких, що перебувають під загрозою зникнення, льодовиків, розкиданих по всьому світу. Передбачається, що вчені співпрацюватимуть з науковцями та спільнотами, щоб щорічно розширювати список, оскільки кількість льодовиків невблаганно скорочується по всьому світу.

Прототип крижаних надгробків Фото: кольца Солнце

Зазначимо, що проєкт було запущено напередодні 2025 року, який ООН оголосила "Міжнародним роком збереження льодовиків". Дослідники зазначають, що запуск списку збігається з відкриттям першого у світі льодовикового кладовища і запланований на 17 серпня. Відомо, що кладовище буде розташоване на півострові Сельтьярнарнес неподалік від ісландської столиці Рейк'явіка.

Спочатку на кладовищі встановлять 15 надгробків, висічених із льоду ісландським скульптором по льоду Отто Магнуссоном — на них будуть вказані назви льодовиків з усього світу, які були втрачені через глобальне потепління. За словами Хоу, як і їхні льодові аналоги, ці надгробки розтануть, але сама церемонія має послужити нагадуванням для всього людства.

Така ініціатива може здатися сентиментальною, проте зміна клімату та танення льодовиків відіграють важливу роль у житті планети загалом, а не лише людей. Танення льодовикового льоду сприяє підвищенню рівня світового океану і становить загрозу для прибережних спільнот. Втрата льодовиків також глибоко впливає на природні екосистеми, економіку, суспільство і культуру.

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