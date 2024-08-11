Путь к вечной жизни: ученый считает, что люди достигнут сингулярности через 21 год

Футуролог предполагает, что искусственный и человеческий интеллект ждет неизбежное слияние и это может привести к увеличению продолжительности жизни людей.

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Концепция сингулярности, то есть слияния интеллекта человека и ИИ, заимствована из мира квантовой физики. Футурологи давно спорят о том, когда же наступит такая технологическая сингулярность, которая позволит вывести человечество на новый уровень развития и, возможно, позволит значительно увеличить продолжительность нашей жизни. Американский ученый из области информатики и известный футуролог Рэй Курцвейл давно утверждает, что технологическая сингулярность, скорее всего, наступит где-то в середине 21-го века, и с развитием ИИ его предсказания приобретают все большую вероятность, пишет Popular Mechanics.

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В июле этого года Рэй Курцвейл выпустил свою новую книгу под названием "Сингулярность уже близко", которая является продолжением его книги "Сингулярность близка", выпущенной в 2005 году. В этой книге футуролог утверждает, что интеллект человека увеличится в миллион раз с помощью наноботов, внедренных в наш мозг.

Многие предсказания разных футурологов так и не стали реальностью, хотя некоторые все же сбылись. В любом случае подобные предсказания расширяют представление о том, каким может быть будущее.

Курцвейл долгое время считал, что человечество движется к технологической сингулярности, когда человек и машина станут единым целым. Еще 25 лет назад ученый выдвинул теорию, что уже в 2029 году будет создан ИИ, который сможет выполнять триллион вычислений в секунду. Многие ученые высмеяли эту идею, предполагая, что подобное, если и случиться, то не раньше, чем через 100 лет. Но новые достижения в области ИИ говорят о том, что эта теория может стать реальность намного раньше.

В своей новой книге Курцвейл, не только придерживается своего прошлого прогноза относительно развития ИИ, но также считает, что к 2045 году люди с помощью наноботов, внедренных в мозг, смогут увеличить свой интеллект в миллион раз. Футуролог считает, что люди получат комбинацию естественного интеллекта кибернетического интеллекта и все это будет работать, как единое целое.

Ранее Курцвэйл утверждал, что, достигнув сингулярности люди получат сверхинтеллект, что позволит создавать революционные технологии. То есть люди станут биомеханическими существами.

Некоторые ученые считают, что подобное слияние человека и ИИ действительно неизбежно и оно уже начинается. Маркус дю Сотой из Оксфордского университета считает, что люди приближаются к гибридному будущему, когда возможно объединение ИИ и интеллекта человека.

В то же время гибридное существования ИИ и человека несет с собой некоторые проблемы и вопросы, на которые нужно найти ответ. Как будут себя вести люди? Смогут ли люди жить вечно? Изменит ли это представление о том, что значит быть человеком?

Курцвейл считает, что ИИ принесет беспрецедентные достижения в медицине, то есть сама идея бессмертия не выходит за рамки возможного.

Футуролог считает, что уже начиная с начала 2030-х годов люди смогут получить технологии, которые будут способствовать постепенному увеличению продолжительности их жизни. Хотя ученый говорит, то это не является гарантией того, что человечество сможет обрести вечную жизнь

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