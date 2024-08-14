Необъяснимая связь. Киты ныряют синхронно даже на расстоянии 100 км друг от друга (фото)

Исследователи обнаружили гренландских китов, которые, казалось бы, ныряли поодиночке, но на самом деле делали это вместе.

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Океан покрывает больше 70% поверхности планеты и является домом для множества животных, среди которых и морские гиганты — киты. Эти гиганты славятся множеством различных трюков: преодолевают огромные расстояния, участвуют в брачных гонках, совершают "поездки" в спа и даже способны создать спираль Фибоначчи. Но им все еще есть чем удивить ученых, пишет IFLScience.

Гренландские киты (Balaena mysticetus) являются одним из видов, который наиболее пострадал от охоты ради нефти и китового уса в 1800-х и начале 1900-х годов. К счастью, после запрета в большинстве стран на китобойный промысел популяциям этих китов удалось восстановиться.

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Исследователи считают, что представители этого вида могут дожить до 200 лет, что также делает их самыми долгоживущими морскими млекопитающими на планете. Однако, помимо этих моментов, нам все еще мало что известно о том, как именно они добывают пищу и общаются.

В новом исследовании ученые пометили 12 гренландских китов в заливе Диско на западном побережье Гренландии. В общей сложности они наблюдали за китами 144 дня и получили огромное количество записей об их погружениях.

На первый взгляд поведение китов может выглядеть хаотичным, но анализ ученых показал 124-часовой цикл погружений в весенние месяцы. Команда обнаружила, что киты ныряют до самой глубокой точки днем, что позволяет им отслеживать свою добычу до поверхности воды. Отметим, что такое поведение в океане известно как "суточная вертикальная миграция".

Авторы статьи описали китов как "хаотичные самоподдерживающиеся осцилляторы", балансирующие между погружением на глубину за пищей и пребыванием у поверхности для дыхания. Результаты свидетельствуют о том, что минимум 8 из 12 китов придерживались такого поведения суточного погружения.

Исследователи пометили китов, чтобы записывать данные о погружении Фото: Mads Peter Heide-Jørgensen

К слову, такое поведение гренландских китов сопоставимо с поведением синих китов, которые также отслеживают миграцию своей добычи в толще воды, поднимаясь на поверхность в темное время суток. Это согласуется с теориями, которые предполагают, что призыв других китов на глубине энергетически затратен для китов.

По словам соавтора исследования профессора Мадса Петера Хайде-Йоргенсена из Департамента птиц и млекопитающих Гренландского института природных ресурсов, они с командой также сделали еще одно потенциальное открытие. Команда обнаружила, что киты, которые, казалось, ныряли синхронно, порой находились на расстоянии около 100 километров друг от друга.

Ученые наблюдали за парой китов, самкой BW05 и особью неизвестного пола BW10, в течение недели. Результаты показали, что порой они находились на расстоянии друг от друга в 5 км, а иногда и 100 км, но это не мешало им синхронизировать свои погружения. В то же время глубины, на которые погружались киты не были синхронизированы, вероятно, из-за различий в индивидуальных стратегиях питания.

Команда предполагает, что ныряние и крики вместе, даже на расстоянии многих километров друг от друга, могут быть стратегией избегания хищников. Вероятно, такое поведение помогает избежать нападений со стороны косаток или просто укрепляет социальные связи китов. Хотя киты были физически разделены, исследователи полагают, что они оставались в пределах слышимости друг друга. Отметим, что звуки китов при этом не были записаны учеными.

Теперь ученые считают, что одиночество китов может быть обманчивым, а на самом деле морские гиганты способны поддерживать связь со своими лучшими друзьями даже на больших расстояниях. Впрочем, исследователи признают, что потребуются дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить эту теорию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.