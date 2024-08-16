Место сбора масонов: археологи раскопали древние туннели под варшавским парком (фото)

В Варшаве археологи раскопали древний тоннель, в котором, согласно историческим записям, происходили встречи масонов. Исследуя это место, ученые обнаружили артефакты, датируемые XVII веком.

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Недавние раскопки в варшавском парке Гуцин Гай обнаружили часть системы тоннелей. Этот парк расположен на территории исторического имения Вилянув, который когда-то был резиденцией филиала Вилянувского дворца, пишет Heritage Daily.

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Расположенный возле костела Святой Екатерины в северо-западном углу парка, тоннель имеет U-образную форму и простирается примерно на 65 метров. Он выложен симметричными нишами, некоторые из которых содержат три ряда ниш, что придает им вид катакомб.

В начале XIX века Станислав Костка Потоцкий, польский шляхтич и министр, приобрел тоннель и прилегающую территорию. С Потоцким, который имел титул Великого Магистра Великого Национального Востока Польши, связывали слухи о том, что тоннель служил тайным местом встреч для масонских церемоний и ритуалов. Несмотря на отсутствие доказательств или письменных свидетельств, подтверждающих эти слухи, в официальных реестрах памятников это место до сих пор упоминается как "масонские могилы".

Институт археологии Университета кардинала Стефана Вышинского вместе с Управлением варшавского консерватора памятников провел раскопки на участке размером 5×5 метров, охватывающем вход в тоннель и часть внутреннего коридора. Они удалили накопленные слои, чтобы обнаружить стены XIX века, обозначающие вход времен эпохи Потоцких, а также более старые кирпичные стены, датируемые XVII веком. Среди находок — монеты XVII века и несколько средневековых предметов.

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Архитектурные элементы XVII века, вероятно, являются остатками цистерны или ледника, который использовался для сбора и хранения воды для снабжения дворца Вилянув, расположенного в нескольких километрах от тоннеля.

В пользу этой теории свидетельствуют записи Августина Лоци (1640-1732), придворного архитектора Яна III Собеского, который задокументировал строительство ледника и водозабора на северном склоне уступа Гуры Служевской в Гуцин Гай.

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