НЛО над Киевом: в сети показали удивительные кадры падения метеора (видео)

Над Киевом пролетел небесный объект, который, вероятно, относится к метеорному потоку "Каппа Цигниды".

Related video

В ночь на субботу, 17 августа, в небе над Киевом многие заметили необычный объект — вероятно, метеор. Кадры опубликовали в сети местные Telegram-каналы.

На видео можно наблюдать, как в небе пролетает яркое небесное тело. Также отчетливо виден его "хвост".

На некоторых кадрах также заметно, как "НЛО" якобы распадается на более мелкие.

Такое же небесное явление видели и жители Харьковской области.

Отметим, что ранее было известно, что в августе 2024 год ожидается два мощных метеорных потока под названием "Персеиды", который начался 17 июля и продлится до 24 августа (пик 13 августа), и "Каппа Цигниды" с 3 по 28 августа (пик 17 августа). Вероятно, небесный объект, который киевляне увидели в небе сегодня ночью, относится ко второму метеорному потоку.

Напомним, что в ночь на 13 августа в небе жители некоторых регионов заметили северное сияние. В частности, в Днепропетровской и Харьковской области. Отмечалось, что небо светилось около получаса в полночь цветами красно-фиолетового спектра.

Кроме того, 1 мая в Украине зафиксировали необычное космическое явление. Речь идет о метеоре, который видели жители нескольких областей. В ночь на 1 мая жители Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей заметили яркую вспышку в небе. При этом взрывов не было.