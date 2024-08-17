НЛО над Києвом: у мережі показали дивовижні кадри падіння метеора (відео)

Над Києвом пролетів небесний об'єкт, який, імовірно, належить до метеорного потоку "Каппа Цигніди".

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У ніч на суботу, 17 серпня, у небі над Києвом багато хто помітив незвичайний об'єкт — імовірно, метеор. Кадри опублікували в мережі місцеві Telegram-канали.

На відео можна спостерігати, як у небі пролітає яскраве небесне тіло. Також чітко видно його "хвіст".

На деяких кадрах також помітно, як "НЛО" нібито розпадається на більш дрібні.

Таке ж небесне явище бачили і жителі Харківської області.

Зазначимо, що раніше було відомо, що в серпні 2024 року очікується два потужні метеорні потоки під назвою "Персеїди", що розпочався 17 липня та триватиме до 24 серпня (пік 13 серпня), і "Каппа Цигніди" з 3 по 28 серпня (пік 17 серпня). Ймовірно, небесний об'єкт, який кияни побачили в небі сьогодні вночі, належить до другого метеорного потоку.

Нагадаємо, що в ніч на 13 серпня в небі жителі деяких регіонів помітили північне сяйво. Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській області. Зазначалося, що небо світилося близько півгодини опівночі кольорами червоно-фіолетового спектра.

Крім того, 1 травня в Україні зафіксували незвичайне космічне явище. Йдеться про метеор, який бачили жителі кількох областей. У ніч на 1 травня жителі Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей помітили яскравий спалах у небі. При цьому вибухів не було.