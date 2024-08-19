Илон Маск заявил, что он "определенно, умрет" до того, как люди полетят на Марс

Основатель и владелец компании SpaceX считает, что людям нужно повысить темпы прогресса.

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Когда дело доходит до исследования космоса, есть одно имя, которое, вероятно, вспоминается чаще всего. Это имя Илон Маск. С момента основания компании SpaceX в 2002 году она уже запустила свои ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy в более чем 370 миссий. Сейчас готовится очередное испытание новой ракеты Starship, которая предназначена для полетов человека на Луну и Марс. Американский миллиардер известен также тем, что за последние годы несколько раз утверждал, что именно ракеты SpaceX доставят первых людей на Красную планету. В книге "SpaceX: Илон Маск и последний рубеж", которая вышла в июне 2024 года ее автор Брэд Берган создает захватывающую картину видения будущего Илоном Маском. Некоторые важные моменты из книги, которые касаются полетов на Марс, публикует Live Science.

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Еще в 2020 году Илон Маск заявил, что если люди не улучшат темпы прогресса и инноваций, то он "определенно, умрет", до того, как люди отправятся Марс. Существует некоторая вероятность того, что в ближайшие десятилетия первые астронавты смогут полететь на Красную планету. Но на создание постоянного поселения, где смогут жить обычные люди, которые смогут купить билет до Марса, уйдет намного больше времени. Возможно, в некоторой мере Маск прав, ведь для реализации такого проекта потребуются многие десятилетия и многие живущие сейчас на Земле люди, вероятно, этого не увидят.

Существует некоторая вероятность того, что в ближайшие десятилетия первые астронавты смогут полететь на Красную планету. Но на создание постоянного поселения, где смогут жить обычные люди, которые смогут купить билет до Марса, уйдет намного больше времени Фото: NASA

Что касается стоимости полетов на Марс, то 5 лет назад Маск заявил, что эта сумма может быть не менее 500 000 долларов. Хотя также миллиардер говорил, что минимальная стоимость билета будет составлять 100 000 долларов. С учетом инфляции сейчас это примерно 600 и 120 тысяч долларов.

Последняя цифра доступна значительной части работающих жителей США, чей средний доход в 2023 году составил до вычета налогов почти 57 тысяч долларов в год. Таким образом среднестатистический американец мог бы потратить 15 лет на то, чтобы откладывать деньги на полет до Марса. Но в реальности, нужно зарабатывать минимум 120 тысяч долларов в год, чтобы хотя бы мечтать о том, чтобы сбежать с Земли на Красную планету.

Еще в 2020 году Илон Маск заявил, что если люди не улучшат темпы прогресса и инноваций, то он "определенно, умрет", до того, как люди отправятся Марс Фото: SpaceX

Что касается стоимости строительства колонии на Марсе, то она будет зависеть от стоимости тонны доставки грузов на Красную планету. В 2017 году Маск подсчитал, что цена перевозки составит 140 000 долларов за тонну. Эта сумма может вырасти до 200 000 долларов за тонну к тому времени, когда ракета Starship сможет начать совершать полеты на Марс.

В 2017 году Маск заявил, что для завершения строительства колонии на Марсе, где смогут жить обычные люди, потребуется 100 млрд долларов. Учитывая инфляцию и другие факторы, эта сумма может вырасти в 2 раза до того момента, когда подобный проект начнут реализовывать.

Несколько лет назад Илон Маск предположил, что строительство постоянного поселения на Марсе может уже завершиться в 2050 году. Но учитывая некоторые проблемы NASA с возвращением человека на Луну и проблемы с ракетой Starhip, это очень оптимистичный прогноз.

Как уже писал Фокус, 19 августа можно наблюдать первое суперлуние и самую яркую Голубую Луну 2024 года. С термином Голубая Луна иногда возникает путаница, а если это еще и суперлуние, то все немного сложнее.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Марсе камни, которые могут быть старше самых ранних признаков жизни на Земле. Ученые считают, что в этих камнях могли сохраниться остатки древней марсианской жизни.