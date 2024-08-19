Ілон Маск заявив, що він "безумовно, помре" до того, як люди полетять на Марс

Засновник і власник компанії SpaceX вважає, що людям потрібно підвищити темпи прогресу.

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Коли справа доходить до дослідження космосу, є одне ім'я, яке, ймовірно, згадується найчастіше. Це ім'я Ілон Маск. З моменту заснування компанії SpaceX у 2002 році вона вже запустила свої ракети Falcon 9 і Falcon Heavy у понад 370 місій. Зараз готується чергове випробування нової ракети Starship, яка призначена для польотів людини на Місяць і Марс. Американський мільярдер відомий також тим, що за останні роки кілька разів стверджував, що саме ракети SpaceX доставлять перших людей на Червону планету. У книжці "SpaceX: Ілон Маск і останній рубіж", що вийшла в червні 2024 року, її автор Бред Берган створює захопливу картину бачення майбутнього Ілоном Маском. Деякі важливі моменти з книги, які стосуються польотів на Марс, публікує Live Science.

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Ще 2020 року Ілон Маск заявив, що якщо люди не поліпшать темпи прогресу та інновацій, то він "безумовно, помре", до того, як люди вирушать на Марс. Існує певна ймовірність того, що в найближчі десятиліття перші астронавти зможуть полетіти на Червону планету. Але на створення постійного поселення, де зможуть жити звичайні люди, які зможуть купити квиток до Марса, піде набагато більше часу. Можливо, певною мірою Маск має рацію, адже для реалізації такого проєкту знадобиться багато десятиліть і багато людей, які живуть зараз на Землі, імовірно, цього не побачать.

Існує певна ймовірність того, що в найближчі десятиліття перші астронавти зможуть полетіти на Червону планету. Але на створення постійного поселення, де зможуть жити звичайні люди, які зможуть купити квиток до Марса, піде набагато більше часу Фото: NASA

Щодо вартості польотів на Марс, то 5 років тому Ілон Маск заявив, що ця сума може бути не менше ніж 500 000 доларів. Хоча також мільярдер говорив, що мінімальна вартість квитка становитиме 100 000 доларів. З урахуванням інфляції зараз це приблизно 600 і 120 тисяч доларів.

Остання цифра доступна значній частині працюючих мешканців США, чий середній дохід у 2023 році становив до вирахування податків майже 57 тисяч доларів на рік. Таким чином середньостатистичний американець міг би витратити 15 років на те, щоб відкладати гроші на політ до Марса. Але в реальності, потрібно заробляти щонайменше 120 тисяч доларів на рік, щоб хоча б мріяти про те, щоб втекти із Землі на Червону планету.

Ще 2020 року Ілон Маск заявив, що якщо люди не поліпшать темпи прогресу та інновацій, то він "безумовно, помре", до того, як люди вирушать на Марс. Фото: SpaceX

Що стосується вартості будівництва колонії на Марсі, то вона залежатиме від вартості тонни доставки вантажів на Червону планету. У 2017 році Маск підрахував, що ціна перевезення складе 140 000 доларів за тонну. Ця сума може зрости до 200 000 доларів за тонну до того часу, коли ракета Starship зможе почати здійснювати польоти на Марс.

У 2017 році Маск заявив, що для завершення будівництва колонії на Марсі, де зможуть жити звичайні люди, знадобиться 100 млрд доларів. З огляду на інфляцію та інші чинники, ця сума може зрости в 2 рази до того моменту, коли подібний проєкт почнуть реалізовувати.

Кілька років тому Ілон Маск припустив, що будівництво постійного поселення на Марсі може вже завершитися у 2050 році. Але з огляду на деякі проблеми NASA з поверненням людини на Місяць і проблеми з ракетою Starhip, це дуже оптимістичний прогноз.

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