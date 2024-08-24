Противоречивое явление или галлюцинация: ученые объяснили, можно ли услышать падающий метеорит

Яркие метеоры возникают, когда космические камни сгорают в атмосфере Земли, но звуки, которые слышат люди одновременно с падением метеора, не могут быть следствием обычных звуковых волн.

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Уже более тысячелетия люди утверждают, что слышат звуки падения метеоритов. Раньше, когда происхождение этих небесных явлений оставалось загадкой, такие вещи воспринимались за чистую монету. Однако с появлением научных объяснений, что именно вызывает вспышки света в ночном небе, звуки начали считать коллективным заблуждением. Однако существует несколько теорий, почему звуки все же можно услышать, пишет IFLScience.

Метеоры, особенно яркие, — невероятное зрелище, и мысль о том, что они "издают" звуки, лишь добавляет им привлекательности. Однако даже среди опытных наблюдателей неба сообщения о том, что они слышали метеоры, случаются редко и почти всегда в связи с чрезвычайно яркими объектами, по меньшей мере ярче полумесяца.

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Почему обычные объяснения не работают

Яркие метеоры возникают, когда космические камни сгорают в атмосфере Земли, но звуки, которые, по сообщениям людей, они слышат одновременно с падением метеора, не могут быть следствием обычных звуковых волн.

Звук распространяется гораздо медленнее света, поэтому любой шум, создаваемый самим метеором, должен быть слышен через несколько минут после его появления, а не одновременно. Эту задержку можно сравнить с промежутком времени между тем, как мы видим молнию и слышим гром. Учитывая большую высоту, на которой падают метеоры, задержка должна быть еще больше.

Именно поэтому сначала эти сообщения считались формой сенсорной иллюзии, возможно, вызванной волнением от наблюдения такого редкого события. Известный астроном Эдмонд Галлей, который одним из первых осознал, насколько высоко должны быть метеоры, в свое время назвал рассказы о "шипении" от массивного огненного шара чистой фантазией. Именно он обнаружил, как рассчитывать кометные орбиты, и открыл периодичности некоторых комет, а также разработал метод определения расстояния от Земли до Солнца.

Однако в 1978 году метеор над Новым Южным Уэльсом вызвал такие многочисленные независимые сообщения о звуках, которые в конечном итоге побудили австралийских ученых пересмотреть это явление.

Еще одним доказательством стал Метеорный поток Леониды 1998 года. Хотя это не был метеорный шторм (более 500 метеоров в час), событие все же привело к появлению нескольких очень ярких метеоров. Звуки двух из них над Монголией даже удалось записать.

Поскольку свет от метеора достигает наблюдателя почти мгновенно, звук также должен передаваться с такой же скоростью. Это позволяет предположить, что звук не генерируется в верхних слоях атмосферы, но вблизи наблюдателя, возможно, с помощью электромагнитного излучения, которое же создает звук так близко, что оба органа чувств улавливают его одновременно.

Почему мы слышим метеоры

Исследователи предположили, что источником этих звуков могут быть радиочастоты, которые часто сопровождают видимый свет. Они легче проходят сквозь атмосферу, чем некоторые другие части электромагнитного спектра.

Чтобы подтвердить свои теории, ученые провели исследования в лабораторных условиях. Оказалось, что радиоволны очень низкой частоты могут заставить такие объекты, как хвоя и волосы, шелестеть.

Однако то, что радиоволны теоретически могут создавать звуки, не означает, что они это делают. Доказательств, которые бы подтвердили это, до сих пор не хватает.

В 2017 году исследователи из Национальной лаборатории Sandia предложили другую теорию. Они предположили, что интенсивный свет от метеорита может нагревать объекты настолько, что те начинают двигаться, создавая звук.

Эта идея принадлежит Александру Грэму Беллу, ученому и изобретателю телефона, который в 1880 году наблюдал подобный эффект с солнечным светом. Команда Sandia показала, что парики издают тихий, но слышимый шелест, когда на них попадает свет нужной частоты. Это может объяснить звуки "хлопанья", "свиста" или "шипения", о которых сообщали некоторые наблюдатели.

Проверить эти теории сложно из-за редкости и непредсказуемости таких метеоров. Приборы редко бывают на месте, чтобы зафиксировать эти события, а возможности сбора данных ограничены.

Одно из интересных наблюдений во время Метеоритного потока Леониды 1998 года заключалось в том, что один из метеоров, который создавал звук, имел звездную величину всего -6,5. Хотя по большинству стандартов он был очень ярким (примерно в четыре раза ярче Венеры), он был примерно в 100 раз слабее, чем другие метеоры, которые издавали звуки.

Это ставит под сомнение теорию команды Sandia, поскольку метеор такой яркости может не создать достаточно тепла, чтобы вызвать звуки. Однако наблюдения около 650 ярких метеоров над Колорадо не обнаружили ни одного, связанного с очень низкочастотными радиоволнами, которые бы не имели более вероятных объяснений.

Некоторые исследователи предполагают, что звуки могут быть вызваны атмосферными явлениями, такими как разделение зарядов, вызванное прохождением метеора, или электрическим зарядом пыли на его пути.

Для того, чтобы одно из объяснений было правильным, нужно, чтобы радиоволны или свет вызвали движение. Однако если микрофоны, использованные в исследовании Метеоритного потока Леониды, находились вдали от любых потенциальных источников помех, что именно вибрировало, чтобы создать записанные звуки?

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