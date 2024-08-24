Суперечливе явище чи галюцинація: вчені пояснили, чи можна почути метеорит під час падіння

Яскраві метеори виникають, коли космічні камені згорають в атмосфері Землі, але звуки, які чують люди одночасно з падінням метеора, не можуть бути наслідком звичайних звукових хвиль.

Related video

Уже понад тисячоліття люди стверджують, що чують звуки падіння метеоритів. Раніше, коли походження цих небесних явищ залишалося загадкою, такі речі сприймалися за чисту монету. Однак з появою наукових пояснень, що саме викликає спалахи світла в нічному небі, звуки почали вважати колективною оманою. Однак існує кілька теорій, чому звуки все ж таки можна почути, пише IFLScience.

Метеори, особливо яскраві, — неймовірне видовище, і думка про те, що вони "видають" звуки, лише додає їм привабливості. Однак навіть серед досвідчених спостерігачів неба повідомлення про те, що вони чули метеори, трапляються рідко і майже завжди у зв'язку з надзвичайно яскравими об'єктами, щонайменше яскравішими за півмісяць.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чому звичайні пояснення не працюють

Яскраві метеори виникають, коли космічні камені згорають в атмосфері Землі, але звуки, які, за повідомленнями людей, вони чують одночасно з падінням метеора, не можуть бути наслідком звичайних звукових хвиль.

Звук поширюється набагато повільніше за світло, тому будь-який шум, що створює сам метеор, повинен бути чутний через кілька хвилин після його появи, а не одночасно. Цю затримку можна порівняти з проміжком часу між тим, як ми бачимо блискавку і чуємо грім. Враховуючи велику висоту, на якій падають метеори, затримка має бути ще більшою.

Саме тому спочатку ці повідомлення вважалися формою сенсорної ілюзії, можливо, викликаної хвилюванням від спостереження такої рідкісної події. Відомий астроном Едмонд Галлей, який одним із перших усвідомив, наскільки високо мають бути метеори, свого часу назвав розповіді про "шипіння" від масивної вогняної кулі чистою фантазією. Саме він виявив, як розраховувати кометні орбіти, і відкрив періодичності деяких комет, а також розробив метод визначення відстані від Землі до Сонця.

Однак у 1978 році метеор над Новим Південним Уельсом викликав такі численні незалежні повідомлення про звуки, які зрештою спонукали австралійських вчених переглянути це явище.

Ще одним доказом став Метеорний потік Леоніди 1998 року. Хоча це не був метеорний шторм (понад 500 метеорів на годину), подія все ж таки призвела до появи кількох дуже яскравих метеорів. Звуки двох з них над Монголією навіть вдалося записати.

Оскільки світло від метеора досягає спостерігача майже миттєво, звук також повинен передаватися з такою ж швидкістю. Це дозволяє припустити, що звук не генерується у верхніх шарах атмосфери, але поблизу спостерігача, можливо, за допомогою електромагнітного випромінювання, яке ж створює звук так близько, що обидва органи чуття вловлюють його одночасно.

Чому ми чуємо метеори

Дослідники припустили, що джерелом цих звуків можуть бути радіочастоти, які часто супроводжують видиме світло. Вони легше проходять крізь атмосферу за деякі інші частини електромагнітного спектра.

Щоб підтвердити свої теорії, науковці провели дослідження в лабораторних умовах. Виявилося, що радіохвилі дуже низької частоти можуть змусити такі об'єкти, як хвоя і волосся, шелестіти.

Однак те, що радіохвилі теоретично можуть створювати звуки, не означає, що вони це роблять. Доказів, які б підтвердили це, досі бракує.

У 2017 році дослідники з Національної лабораторії Sandia запропонували іншу теорію. Вони припустили, що інтенсивне світло від метеорита може нагрівати об'єкти настільки, що ті починають рухатися, створюючи звук.

Ця ідея належить Александру Грему Беллу, вченому і винахіднику телефону, який у 1880 році спостерігав подібний ефект із сонячним світлом. Команда Sandia показала, що перуки видають тихий, але чутний шелест, коли на них потрапляє світло потрібної частоти. Це може пояснити звуки "хлопання", "свисту" або "шипіння", про які повідомляли деякі спостерігачі.

Перевірити ці теорії складно через рідкісність і непередбачуваність таких метеорів. Прилади рідко бувають на місці, щоб зафіксувати ці події, а можливості збору даних обмежені.

Одне з цікавих спостережень під час Метеоритного потоку Леоніди 1998 року полягало в тому, що один із метеорів, який створював звук, мав зоряну величину лише -6,5. Хоча за більшістю стандартів він був дуже яскравим (приблизно в чотири рази яскравішим за Венеру), він був приблизно в 100 разів слабшим, ніж інші метеори, які видавали звуки.

Це ставить під сумнів теорію команди Sandia, оскільки метеор такої яскравості може не створити достатньо тепла, щоб викликати звуки. Однак спостереження близько 650 яскравих метеорів над Колорадо не виявили жодного, пов'язаного з дуже низькочастотними радіохвилями, які б не мали імовірніших пояснень.

Деякі дослідники припускають, що звуки можуть бути спричинені атмосферними явищами, такими як розділення зарядів, викликане проходженням метеора, або електричним зарядженням пилу на його шляху.

Для того, щоб одне з пояснень було правильним, потрібно, щоб радіохвилі або світло викликали рух. Однак якщо мікрофони, використані в дослідженні Метеоритного потоку Леоніди, знаходилися далеко від будь-яких потенційних джерел перешкод, що саме вібрувало, щоб створити записані звуки?

Важливо

Поганий знак: у Північній Америці одразу дві стародавні структури зруйнувалися самі собою

Як уже писав Фокус, безмежну енергію можна отримати з пожирача матерії на орбіті, вважає відомий фізик. Найімовірніше, такий генератор енергії земляни не зможуть створити в найближчому майбутньому, але більш розвинена позаземна цивілізація могла це зробити.

Також Фокус писав про те, що під час експериментів фізики виявили новий стан матерії за дуже низької температури і дуже сильного магнітного поля.