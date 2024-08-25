В недрах Земли ученые обнаружили явление, которое создало загадочные горы на планете (фото)

На Земле есть много возвышенностей, которые не поддаются простому объяснению.

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Ни вулкан, ни столкновения континентов, ни поднимающиеся расплавленные породы не могут точно объяснить происхождение некоторых особенностей ландшафта, которые представляют собой аномальные возвышенности. Новое моделирования ученых, основанное на геологических исследованиях, предлагает новую теорию их образования. Ученые считают, что за странными аномалиями стоят медленно движущиеся нестабильности, вызванные разломами в земной коре. Исследование было опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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По всему миру существуют обширные возвышенности, окаймленными крутыми стенами, которые доминируют над ландшафтом. Эти горные плато находятся в сотнях километров от ближайшего разлома земной коры и считаются геологическими стабильными. Это усложняет возложить вину появление возвышенностей исключительно на движение литосферных плит.

По слова авторов исследования, давно существуют подозрения, что крутые километровые топографические особенности, называемые Большими уступами, самый яркий пример находится в южной части Африки, образуются, когда континенты раскалываются и разделяются.

Но объяснить, почему внутренние части континентов, далекие от таких уступов, поднимаются и подвергаются эрозии, оказалось гораздо сложнее. Было неизвестно, связан ли этот процесс вообще с образованием возвышающихся уступов.

Хотя почти наверняка существует сочетание геологических сил, связывающих рост этих уступов с разрывом земной коры, ни одна теория точно не охватывает все их характеристики. Авторы исследования считают, что образование загадочных аномалий связно с медленно движущимся перемешиванием мантии, которое катится как волна под корой со скоростью всего 15–20 км за миллион лет.

Большой уступ Южной Африки Фото: Wikipedia

Ученые выяснили, что растяжение коры по мере того, как литосферные плиты разрываются, создает нестабильность в мантии, которая создает волну под твердой литосферой. Моделирование показывает, что волны движутся к континентам и разрушают их глубокие основания.

Ученые считают, что скорость волн, которые могли бы последовать за распадом древнего континента Гондвана, отражает время эрозии вокруг Большого уступа Южной Африки. Считается, что это медленное эхо расплавленной породы может разрушать древнюю основу континентов, известную как кратоны. Ученые объясняют, что подобно тому, как воздушный шар сбрасывает вес, чтобы подняться выше, потеря континентального материала заставляет континенты подниматься.

Потеря материала из кратона внизу и эрозия выветренной породы на поверхности могут вместе объяснить резкий подъем выровненного ландшафта. При этом модели ученых точно описывают смесь плато и крутых уступов, обнаруженных по всему миру.

Понимание динамики процессов, скрытых глубоко в недрах Земли, не только помогает точно отображать изменения в ландшафте, ответственном за образование ценных минералов, но и может помочь лучше интерпретировать исторические изменения климата в связи с подъемом и опусканием континентов.

Как уже писал Фокус, ученые назвали самые опасные водоемы на планете. Моря на протяжении веков были проклятием для моряков. Но некоторые из них считаются самыми опасными на Земле.

Также Фокус писал о том, что пуленепробиваемый огромный крокодил-людоед, который съел сотни людей, еще может быть на свободе. Этот нильский крокодил, который даже имеет имя, хотя и стал частью восточноафриканского фольклора, на самом деле действительно существует.