У надрах Землі вчені виявили явище, яке створило загадкові гори на планеті (фото)

На Землі є багато височин, які не піддаються простому поясненню.

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Ні вулкан, ні зіткнення континентів, ні розплавлені породи, що піднімаються, не можуть точно пояснити походження деяких особливостей ландшафту, які являють собою аномальні височини. Нове моделювання вчених, засноване на геологічних дослідженнях, пропонує нову теорію їхнього утворення. Вчені вважають, що за дивними аномаліями стоять повільно рухомі нестабільності, викликані розломами в земній корі. Дослідження було опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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По всьому світу існують великі височини, облямовані крутими стінами, які домінують над ландшафтом. Ці гірські плато знаходяться в сотнях кілометрів від найближчого розлому земної кори і вважаються геологічно стабільними. Це ускладнює покласти провину появи височин виключно на рух літосферних плит.

За слова авторів дослідження, давно існують підозри, що круті кілометрові топографічні особливості, звані Великими уступами, найяскравіший приклад яких знаходиться в південній частині Африки, утворюються, коли континенти розколюються і розділяються.

Але пояснити, чому внутрішні частини континентів, далекі від таких уступів, піднімаються і піддаються ерозії, виявилося набагато складніше. Було невідомо, чи пов'язаний цей процес взагалі з утворенням піднесених уступів.

Хоча майже напевно існує поєднання геологічних сил, що пов'язують зростання цих уступів із розривом земної кори, жодна теорія точно не охоплює всі їхні характеристики. Автори дослідження вважають, що утворення загадкових аномалій пов'язане з повільним перемішуванням мантії, яке котиться як хвиля під корою зі швидкістю всього 15-20 км за мільйон років.

Великий уступ Південної Африки Фото: Wikipedia

Вчені з'ясували, що розтягнення кори в міру того, як літосферні плити розриваються, створює нестабільність у мантії, яка створює хвилю під твердою літосферою. Моделювання показує, що хвилі рухаються до континентів і руйнують їхні глибокі основи.

Вчені вважають, що швидкість хвиль, які могли б послідувати за розпадом стародавнього континенту Гондвана, відображає час ерозії навколо Великого уступу Південної Африки. Вважається, що це повільне відлуння розплавленої породи може руйнувати давню основу континентів, відому як кратони. Вчені пояснюють, що подібно до того, як повітряна куля скидає вагу, щоб піднятися вище, втрата континентального матеріалу змушує континенти підніматися.

Втрата матеріалу з кратона внизу та ерозія вивітреної породи на поверхні можуть разом пояснити різкий підйом вирівняного ландшафту. При цьому моделі вчених точно описують суміш плато і крутих уступів, виявлених по всьому світу.

Розуміння динаміки процесів, прихованих глибоко в надрах Землі, не тільки допомагає точно відображати зміни в ландшафті, відповідальному за утворення цінних мінералів, а й може допомогти краще інтерпретувати історичні зміни клімату у зв'язку з підйомом і опусканням континентів.

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