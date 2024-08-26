Перемещение со сверхсветовой скоростью в космосе: варп-двигатель существует, считают ученые

Физики выяснили, как обнаружить устройство, помогающее преодолевать огромные расстояния в космосе.

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Если некоторые психологи говорят, что для человека нет ничего невозможного, то некоторые физики в этом плане более категоричны. Считается, что перемещение в космосе со сверхсветовой скоростью невозможно, ведь это нарушает законы физики. С другой стороны существует мнение, что есть способ сделать это не нарушая эти законы. Если установить варп-дивгатель на космическом корабле, то таким образом он сможет лететь быстрее скорости света, как говорят теории, существующие уже почти 30 лет. Теперь же физики предположили, что такие устройства действительно могут существовать и их могут использовать внеземные цивилизации для преодоления огромных расстояний за короткое время. Также ученые выяснили, что есть способ обнаружить действующий варп-двигатель. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Journal of Astrophysics, пишет Space.

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Как можно перемещаться в космосе со сверхсветовой скоростью?

Некоторые писатели-фантасты в своих произведениях описывают, как их герои перемещаются по галактике или между галактиками на космических кораблях со скоростью света. Другие описывают процесс перемещения со сверхсветовой скоростью.

В то же время уже несколько десятилетий существуют теории, которые предполагают, что полет со сверхсветовой скоростью возможен, если использовать варп-двигатель. Это гипотетическое устройство, которому для работы нужна экзотическая материя и отрицательная энергия, создает вокруг космического корабля так называемый варп-пузырь. То есть корабль находится внутри пузыря и по-сути стоит на месте, а происходит перемещение пузыря сквозь ткань пространства-времени. Этот процесс происходит благодаря тому, что варп-двигатель сжимает пространство-время перед собой и таким образом достигается превышение скорости света. В этом случае, согласно теориям, за очень короткое время можно преодолеть действительно огромные расстояния в космосе.

Уже несколько десятилетий существуют теории, которые предполагают, что полет со сверхсветовой скоростью возможен, если использовать варп-двигатель Фото: space.com

На самом деле идея о варп-двигателях в некоторой степени основана на теории относительности Эйнштейна. Согласно теории, все объекты с массой искривляют пространство-время и-за этого возникают эффекты гравитации. С другой стороны теория относительности гласит, что быстрее всего в космосе может перемещаться только свет соответственно со скоростью света (300 000 км/с). То есть никакой другой объект с массой не может преодолеть эту скорость во время перемещения в пространстве.

Как обнаружить варп-двигатель в космосе?

Но физики-теоретики считают, что варп-двигатель, искривляя пространство-время, не нарушает принципы теории относительности, правда для этого ему нужно особенное "топливо". То есть гипотетически варп-двигатели могут существовать и их могут использовать внеземные цивилизации. Физики считают, что эти устройства можно обнаружить, когда они, например, выходят из строя и выпускают гравитационные волны.

Эти пульсации в ткани пространства-времени предсказал Эйнштейн еще в начале 20 века. Но обнаружить их удалось только 9 лет назад. Гравитационные волны возникают, когда массивные объекты ускоряются и особенно сильные волны выпускаются в процессе столкновения черных дыр и нейтронных звезд. И это не удивительно, ведь эти объекты имеют огромную массу.

Физики говорят, что учитывая потенциальную возможность существования варп-двигателей, можно с помощью моделирования выяснить, какое влияние на пространство-время в виде гравитационных волн они будут оказывать.

Исследование показало, что прекращение работы варп-двигателя в глубоком космосе приведет к создания высокочастотных гравитационных волн. Но пока что существующие детекторы гравитационных волн не могут их обнаружить, но будущие устройства смогут это сделать, считают физики.

Ученые также выяснили, что подобный варп-двигатель также будет выпускать по очереди волны отрицательной и положительной энергии. Когда эти волны вступят во взаимодействие с обычной материей, то возникнет особый сигнал, что будет еще одним доказательством существования гипотетического устройства для перемещения со сверхсветовой скоростью.

Гравитационные волны возникают, когда массивные объекты ускоряются и особенно сильные волны выпускаются в процессе столкновения черных дыр и нейтронных звезд Фото: space.com

Невозможное возможно? Может быть для инопланетян

Хотя выводы физиков имеют четкие обоснования и основаны на надежных математических расчетах, все это это только очередная теория. Возможно, ученым удастся обнаружить настоящий варп-двигатель в космосе, если он действительно существует, как предполагают физики.

Пока что человечество не способно создать даже технологии, которые позволили бы перемещаться в космосе со скоростью света, не говоря уже о сверхсветовой скорости. Станет ли создание таких технологий возможным в будущем? Ответить на этот вопрос пока невозможно. В то же время мы до сих пор не знаем, существуют ли развитые внеземные цивилизации. Но если они существуют, то они могли достичь такого технологического уровня, который позволил бы летать в космосе со сверхсветовой скоростью. Возможно, для этих цивилизаций и нет ничего невозможного.

Как уже писал Фокус, NASA объявило победителей вкусного конкурса. Победители соревнования по созданию еды для космических путешественников забрали приз в размере 750 000 долларов.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили секрет Большого взрыва. Ученые считают, что обнаруженные гравитационные волны указывают на то, что существует неизвестная физика.

Напоминаем также, что в Солнечной системе кроме 8 планет существуют также карликовые планеты. Что это за объекты и сколько их уже обнаружили, Фокус уже писал.