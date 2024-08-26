Еда для глубокого космоса: NASA объявило победителей вкусного конкурса (видео)

Победители соревнования по созданию еды для космических путешественников забрали приз в размере 750 000 долларов.

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NASA объявило о проведении конкурса Deep Space Food Challenge в 2021 году. В нем приняли участие 300 команд из 32 стран мира. Финалисты были выбраны в течение первых двух этапов конкурса, а финальный, третий этап, начался в сентябре прошлого года. И вот стали известны его победители. Цель конкурса состояла в создании технологий для производства продуктов питания, которые смогут помочь астронавтам в будущем установить долгосрочное присутствие на других мирах, пишет Space.

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В третьем этапе конкурса Deep Space Food Challenge приняли участие 4 команды, которые получили по 50 000 долларов. В ходе этого этапа команды должны были построить полномасштабную модель своей системы производства продуктов питания и продемонстрировать, как она работает.

Тестирование и демонстрация новых технологий проходила в Университете штата Огайо. В течение нескольких месяцев участники конкурса должны были протестировать вкусовые качества еды, безопасность производства и объемы сбора урожая.

Главный приз в размере 750 000 долларов забрала команда Interstellar Lab из штата Флорида. Барбара Белвизи и ее команда создали небольшой бизнес, который использует комбинацию искусственного интеллекта, передового оборудования и бионауки для создания ингредиентов на растительной основе, которые можно использовать как в космосе, так и на Земле. Благодаря своей системе выращивания производство продуктов питания, в частности овощей, является самодостаточным.

Главный приз в размере 750 000 долларов забрала команда Interstellar Lab из штата Флорида Фото: NASA

Команда Nolux, состоящая из ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде, заняла второе место и получила 250 000 долларов за разработку искусственной фотосинтезирующей системы, которая может производить растительные и грибковые продукты питания при отсутствии биологического фотосинтеза.

Также второе место и приз в виде 250 000 долларов забрал Джим Сирс, создатель устройства Standing for Safe Appliance, Tidy, Efficient & Delicious (SATED). Сирс смог создать различные виды модифицируемой еды, включая персиковый коблер и пиццу. Каждый продукт включает в себя комбинацию выращенных на месте ингредиентов и ингредиентов с длительным сроком хранения.

NASA показало, как астронавт Мэтью Доминик наслаждается свежими апельсинами и другими фруктами, которые были доставлены на Международную космическую станция в августе

Как уже писал Фокус, ученые нашли места на Марсе откуда прибыли на Землю 200 метеоритов. Астрономы смогли определить, что марсианские метеориты были выброшены из 5 кратеров в двух вулканических регионах на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что в NASA решили организовать спасательную операцию для астронавтов, которые застряли на МКС из-за проблем с космическим кораблем Boeing Starliner. Согласно решению, этот корабль вернется на Землю без экипажа, а астронавтов доставит домой корабль компании SpaceX. Правда вместо одной недели астронавты находятся на орбите уже почти 3 месяца и будут находится там еще почти полгода.