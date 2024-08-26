Їжа для глибокого космосу: NASA оголосило переможців смачного конкурсу (відео)

Переможці змагання зі створення їжі для космічних мандрівників забрали приз у розмірі 750 000 доларів.

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NASA оголосило про проведення конкурсу Deep Space Food Challenge 2021 року. У ньому взяли участь 300 команд із 32 країн світу. Фіналісти були обрані протягом перших двох етапів конкурсу, а фінальний, третій етап, розпочався у вересні минулого року. І ось стали відомі його переможці. Мета конкурсу полягала у створенні технологій для виробництва продуктів харчування, які зможуть допомогти астронавтам у майбутньому встановити довгострокову присутність на інших світах, пише Space.

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У третьому етапі конкурсу Deep Space Food Challenge взяли участь 4 команди, які отримали по 50 000 доларів. Під час цього етапу команди повинні були побудувати повномасштабну модель своєї системи виробництва продуктів харчування і продемонструвати, як вона працює.

Тестування та демонстрація нових технологій проходила в Університеті штату Огайо. Протягом кількох місяців учасники конкурсу мали протестувати смакові якості їжі, безпеку виробництва та обсяги збору врожаю.

Головний приз у розмірі 750 000 доларів забрала команда Interstellar Lab зі штату Флорида. Барбара Белвізі та її команда створили невеликий бізнес, який використовує комбінацію штучного інтелекту, передового обладнання та біонауки для створення інгредієнтів на рослинній основі, які можна використовувати як у космосі, так і на Землі. Завдяки своїй системі вирощування виробництво продуктів харчування, зокрема овочів, є самодостатнім.

Головний приз у розмірі 750 000 доларів забрала команда Interstellar Lab зі штату Флорида Фото: NASA

Команда Nolux, що складається з учених з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, посіла друге місце і отримала 250 000 доларів за розробку штучної фотосинтезуючої системи, яка може виробляти рослинні та грибкові продукти харчування за відсутності біологічного фотосинтезу.

Також друге місце і приз у вигляді 250 000 доларів забрав Джим Сірс, творець пристрою Standing for Safe Appliance, Tidy, Efficient & Delicious (SATED). Сірс зміг створити різні види модифікованої їжі, включно з персиковим коблером і піцою. Кожен продукт містить комбінацію вирощених на місці інгредієнтів та інгредієнтів із тривалим терміном зберігання.

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Як уже писав Фокус, вчені знайшли місця на Марсі звідки прибули на Землю 200 метеоритів. Астрономи змогли визначити, що марсіанські метеорити були викинуті з 5 кратерів у двох вулканічних регіонах на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що в NASA вирішили організувати рятувальну операцію для астронавтів, які застрягли на МКС через проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner. Згідно з рішенням, цей корабель повернеться на Землю без екіпажу, а астронавтів доставить додому корабель компанії SpaceX. Щоправда замість одного тижня астронавти перебувають на орбіті вже майже 3 місяці та перебуватимуть там ще майже півроку.