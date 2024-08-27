Таинственный золотой шар найден на дне океана: больше года ученые не могут понять, что это

Более года ученые пытаются разгадать тайну загадочной находки, но единственное, что известно наверняка — он имеет биологическое происхождение.

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Таинственная золотая сфера была обнаружена учеными на глубине около 3300 метров под поверхностью океана у побережья Аляски. Находка была обнаружена с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата NOAA Ocean Exploration и поставила ученых в тупик — они до сих пор не знают, кому может принадлежать загадочный золотистый объект, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что объект был обнаружен "плотно прикрепленным" к камню, усеянному белыми губками. Размер странного золотого шара достигал около 10 сантиметров в поперечнике и имел странное отверстие с передней стороны. Команда сделавшая открытие, так и не смогла установить, кому принадлежит странная золотая сфера.

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Изначально ученые полагали, что обнаружили оболочку яйца загадочного вида, мертвую губку или коралл. Дыра на загадочной сфере свидетельствует о том, что что-то, вероятно, пыталось пробраться или исторгнуться из золотого шара.

Золотое яйцо было обнаружено прикрепленным к камню Фото: NOAA

С момента обнаружения загадочного золотого яйца на дне океана прошло уже более года, но ученые так и не смогли установить, какому виду оно могло бы принадлежать. По словам глубоководного эколога из Плимутского университета в Великобритании Керри Хауэлл, они с коллегами все же склоняются к версии, что золотой шар является яйцом какого-то вида. По крайней мере, на это указывает его структура: оболочка мясистая и не имеет никакой очевидной анатомии. На сфере также было обнаружено отверстие, которое предполагает, что нечто проникло в шар или покинуло его. Впрочем, ученые признают, что загадочная сфера не похожа на какое-либо яйцо, которое ранее доводилось видеть ученым.

Если загадочная сфера действительно является яйцом, ученым любопытно выяснить, какому именно виду оно принадлежит. Интересно, что сфера довольно большая, а вовсе не похожа на простую "икринку".

Ученые смогли извлечь золотое яйцо, но не смогли определить, кому они принадлежат Фото: SWNS

К счастью для науки, год назад ученые смогли использовать роботизированную руку и острожно извлекли загадочный объект со дна океана. Авторы исследования отмечают, что наиболее интригующим является размер сферы, как и ее происхождение. Дело в том, что обычно яйцекладущие животные откладывают яйца в кладках, но на этот раз ученые не обнаружили других загадочных золотистых сфер.

Океан покрывает более 70% поверхности планеты и таит в своих глубинах невероятного количество живых организмов, о которы нам все еще ничего неизвестно. Сокрушительное давление и низкие температуры — два наиболее веских фактора, которые удерживают человечество от исследования самых отдаленных глубин океана.

К счастью для науки, ученые могут использовать дистанционно управляемые аппараты, чтобы исследовать скрытые секреты океана. В том числе и то, как размножаются загадочные глубоководные виды.

По словам координатора исследований Сэма Кандио из NOAA Ocean Exploration, несмотря на то, что ученым удалось извлечь загадочную сферу с глубин океана и доставить его на корабль, команде до сих пор все еще не удалось идентифицировать его. Единственное, что известно наверняка — золотой шар имеет биологическое происхождение. И все же, хотя это открытие поставило ученых в тупик, оно служит напоминанием о том, как мало нам известно о нашей собственной планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана.