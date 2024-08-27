Таємничу золоту кулю знайдено на дні океану: понад рік учені не можуть зрозуміти, що це

Понад рік учені намагаються розгадати таємницю загадкової знахідки, але єдине, що відомо напевне — він має біологічне походження.

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Таємнича золота сфера була виявлена вченими на глибині близько 3 300 метрів під поверхнею океану біля узбережжя Аляски. Знахідка була виявлена за допомогою дистанційно керованого підводного апарату NOAA Ocean Exploration і поставила вчених у глухий кут — вони досі не знають, кому може належати загадковий золотистий об'єкт, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що об'єкт був виявлений "щільно прикріпленим" до каменя, усіяного білими губками. Розмір дивної золотої кулі сягав близько 10 сантиметрів у поперечнику і мав дивний отвір із переднього боку. Команда, яка зробила відкриття, так і не змогла встановити, кому належить дивна золота сфера.

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Спочатку вчені вважали, що виявили оболонку яйця загадкового виду, мертву губку або корал. Діра на загадковій сфері свідчить про те, що щось, імовірно, намагалося пробратися або вирватися із золотої кулі.

Золоте яйце було виявлено прикріпленим до каменя Фото: NOAA

З моменту виявлення загадкового золотого яйця на дні океану минуло вже понад рік, але вчені так і не змогли встановити, якому виду воно могло б належати. За словами глибоководного еколога з Плімутського університету у Великій Британії Керрі Гауелл, вони з колегами все ж схиляються до версії, що золота куля є яйцем якогось виду. Принаймні, на це вказує її структура: оболонка м'ясиста і не має жодної очевидної анатомії. На сфері також було виявлено отвір, який припускає, що щось проникло в кулю або покинуло її. Утім, учені визнають, що загадкова сфера не схожа на будь-яке яйце, яке раніше доводилося бачити вченим.

Якщо загадкова сфера справді є яйцем, вченим цікаво з'ясувати, якому саме виду воно належить. Цікаво, що сфера досить велика, а зовсім не схожа на просту "ікринку".

Учені змогли витягти золоте яйце, але не змогли визначити, кому вони належать Фото: SWNS

На щастя для науки, рік тому вчені змогли використати роботизовану руку й обережно витягли загадковий об'єкт із дна океану. Автори дослідження зазначають, що цікавішим є розмір сфери, як і її походження. Річ у тім, що зазвичай яйцекладні тварини відкладають яйця в кладках, але цього разу вчені не виявили інших загадкових золотистих сфер.

Океан вкриває понад 70% поверхні планети та приховує у своїх глибинах неймовірну кількість живих організмів, про які нам все ще нічого невідомо. Нищівний тиск і низькі температури — два найвагоміші чинники, які утримують людство від дослідження найвіддаленіших глибин океану.

На щастя для науки, вчені можуть використовувати дистанційно керовані апарати, щоб досліджувати приховані секрети океану. Зокрема й те, як розмножуються загадкові глибоководні види.

За словами координатора досліджень Сема Кандіо з NOAA Ocean Exploration, попри те, що вченим вдалося витягти загадкову сферу з глибин океану і доставити її на корабель, команді досі не вдалося ідентифікувати її. Єдине, що відомо напевно — золота куля має біологічне походження. І все ж, хоча це відкриття поставило вчених у глухий кут, воно слугує нагадуванням про те, як мало нам відомо про нашу власну планету.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.