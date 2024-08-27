Одинаковые следы динозавров нашли на разных континентах: их разделяет океан (фото)

Палеонтологи пришли к выводу, что динозавры могли свободно передвигаться между Южной Америкой и Африкой.

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Палеонтологи нашли похожие друг на друга следы динозавров на двух разных континентах, которые разделяет океан, пишет CBS News.

Следы динозавров из раннего мелового периода нашла в Бразилии и Камеруне, говорится в сообщении Музея естественной истории и науки Нью-Мексико. Открытие показало, что динозавры могли свободно передвигаться между Южной Америкой и Африкой до того, как эти два континента были разделены миллионы лет назад.

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В рамках своего исследования ученые обнаружили более 260 следов динозавров, которые отпечатались в грязи и иле вдоль берегов древних рек и озер. Особенность заключается в том, что эти следы из Южной Америки и Африки разделяют почти 6 тыс. км.

Похожие следы динозавров Фото: SMU

Палеонтологи говорят, что найденные следы похожи по возрасту, форма, а также вписываются в геологический и тектонический контекст.

Палеонтолог Южного методистского университета Луис Джейкобс говорит, что эти следы были оставлены динозаврами на древнем суперконтиненте, который назвали Гондвана. Этот суперконтинент отделился от еще более крупного континента Пангея, в прошлом единственного континента на Земле.

"Самым молодым геологическим соединением между Африкой и Южной Америкой был локоть северо-восточной Бразилии, прижатый к региону, которым сейчас является побережье Камеруна вдоль Гвинейского залива. Два континента были соединены этим узком "мостом", так что животные могли бы перемещаться туда и обратно", — говорит ведущий автор исследования Джейкобс.

Континенты Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 млн лет назад, а пустоту между ними заполнил Атлантический океан.

В процессе отдаления друг от друга континентов, начали образовывать бассейны, в которых текли реки и наполнялись озера. Именно по берегам этих древних озер и рек ученые нашли следы динозавров.

Большинство из найденных следов принадлежала трехпалым тероподам — плотоядными динозаврам. Встречались также следы зауроподов и птицезавровых.

"Растения на берегах рек питали травоядных и поддерживали пищевую цепочку. Илистые отложения, оставленные реками и озерами, содержат следы динозавров, в том числе плотоядных, что подтверждает, что эти речные долины могли предоставить особые пути для перемещения жизни по континентам 120 млн лет назад", — подчеркивает Джейкобс.

Напомним, обнаружен первый динозавр с зелеными костями. Новейшее пополнение Музея естественной истории в Лос-Анджелесе — уникальный динозавр по имени Гнатали.