Один единственный: обнаружен первый динозавр с зелеными костями

Новейшее пополнение Музея естественной истории в Лос-Анджелесе — уникальный динозавр по имени Гнатали, примечательный своими зелеными костями.

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Название раскопанного доисторического существа "Гнатали" было навеяно мошками, которые водились во время раскопок этого травоядного динозавра. Гнатали отличают редкие темные пестрые оливково-зеленые кости, которые образуются из минерала селадонита, обычно формирующегося в вулканических или гидротермальных условиях — необычных средах для сохранения окаменелостей, пишет PhysOrg.

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Гнатали жил около 150 миллионов лет назад в конце юрского периода, что делает его намного старше тираннозавра рекса, жившего около 66-68 миллионов лет назад. Окаменелости этого динозавра были обнаружены в 2007 году в Пустошах штата Юта, а их зеленый оттенок объясняется вулканической деятельностью 50-80 миллионов лет назад, которая заменила первоначальные минералы селадонитом. Обычно окаменелости динозавров имеют коричневый цвет из-за кремнезема или черный из-за минералов железа, что делает зеленые кости Гнатали необычной находкой.

Гнатали жил около 150 миллионов лет назад в конце юрского периода Фото: AP Photo/Richard Vogel

Луис М. Чиаппе из Института динозавров музея подчеркнул образовательную ценность таких находок, отметив: "Динозавры — отличное средство для обучения наших посетителей природе науки, и что может быть лучше зеленого динозавра длиной почти 80 футов, чтобы вовлечь их в процесс научных открытий и заставить задуматься о чудесах мира, в котором мы живем!"

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Мэтт Уэдел, анатом и палеонтолог из Западного университета здравоохранения, вспомнил, что "слухи о зеленом динозавре ходили еще во времена моей учебы в аспирантуре", и выразил свое удивление, увидев кости, назвав их "не похожими ни на что другое, что я когда-либо видел".

Зауропод Диплодок (Diplodocus) Фото: Wikipedia

Гнатали похож на зауропода Diplodocus, входящего в семейство массивных травоядных, к которому относятся бронтозавр и брахиозавр. Джон Уитлок из колледжа Маунт Алоизиус отметил важность наличия почти полного скелета, сказав: "Он невероятно огромен, и это действительно расширяет наши возможности для понимания как таксономического разнообразия, так и анатомического разнообразия".

Напомним, ученые обнаружили новый вид тираннозавра. Древний хищник имел 12 метров роста и весил 10 тонн.

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