Один єдиний: виявлено першого динозавра із зеленими кістками

Новітнє поповнення Музею природної історії в Лос-Анджелесі — унікальний динозавр на ім'я Гнаталі, примітний своїми зеленими кістками.

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Назва розкопаної доісторичної істоти "Гнаталі" була навіяна мошками, які водилися під час розкопок цього травоїдного динозавра. Гнаталі вирізняють рідкісні темні строкаті оливково-зелені кістки, які утворюються з мінералу селадоніту, що зазвичай формується у вулканічних або гідротермальних умовах — незвичайних середовищах для збереження скам'янілостей, пише PhysOrg.

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Гнаталі жив близько 150 мільйонів років тому наприкінці юрського періоду, що робить його набагато старшим за тиранозавра рекса, який жив близько 66-68 мільйонів років тому. Скам'янілості цього динозавра було виявлено 2007 року в Пустках штату Юта, а їхній зелений відтінок пояснюється вулканічною діяльністю 50-80 мільйонів років тому, яка замінила початкові мінерали селадонітом. Зазвичай скам'янілості динозаврів мають коричневий колір через кремнезем або чорний через мінерали заліза, що робить зелені кістки Гнаталі незвичайною знахідкою.

Гнаталі жив близько 150 мільйонів років тому наприкінці юрського періоду Фото: AP Photo/Richard Vogel

Луїс М. Чіаппе з Інституту динозаврів музею наголосив на освітній цінності таких знахідок, зазначивши: "Динозаври — чудовий засіб для навчання наших відвідувачів природі науки, і що може бути кращим за зеленого динозавра завдовжки майже 80 футів, щоб залучити їх до процесу наукових відкриттів і змусити замислитися над чудесами світу, в якому ми живемо!"

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Метт Ведел, анатом і палеонтолог із Західного університету охорони здоров'я, пригадав, що "чутки про зеленого динозавра ходили ще за часів мого навчання в аспірантурі", і висловив своє здивування, побачивши кістки, назвавши їх "не схожими ні на що інше, що я коли-небудь бачив".

Зауропод Диплодок (Diplodocus) Фото: Wikipedia

Гнаталі схожий на зауропода Diplodocus, що входить до сімейства масивних травоїдних, до якого належать бронтозавр і брахіозавр. Джон Вітлок з коледжу Маунт Алоізіус відзначив важливість наявності майже повного скелета, сказавши: "Він неймовірно величезний, і це справді розширює наші можливості для розуміння як таксономічної різноманітності, так і анатомічної різноманітності".

Нагадаємо, вчені виявили новий вид тиранозавра. Стародавній хижак мав 12 метрів зросту та важив 10 тонн.

А так само Фокус писав про оперення динозаврів. Розуміння еволюції дала шкіра доісторичних істот.