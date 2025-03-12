Нікому на суші не вдасться стати більшим за динозаврів: чому такси ніколи не переростуть диплодоків

Учені відповіли на запитання, чому сучасні наземні ссавці ніколи не зможуть еволюціонувати, щоб стати такими ж великими як динозаври.

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Найбільша тварина, яка коли-небудь існувала на Землі, все ще жива і сьогодні та борознить простори Світового океану. Однак більшість наземних ссавців, навіть дивовижних розмірів слони, виглядають лише як крихітні землерийки порівняно з могутніми брахіозаврами. Але чому це так? У вчених, схоже, є відповідь, пише IFLScience.

Однак учені вважають, що нам, імовірно, ніколи не вдасться побачити наземних ссавців розміром із брахіозавра. Відомо, що динозаври були найбільшими хижаками на Землі доки близько 66 мільйонів років тому падіння астероїда не призвело до їхнього вимирання. Після загибелі динозаврів ссавці по всьому світу почали збільшуватися в розмірах, заповнюючи нішу, залишену гігантами.

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За словами професора Школи екології Одума Університету Джорджії Джона Гіттлмана, під час мезозою ссавці були досить маленькими, проте після вимирання динозаврів почали еволюціонувати, внаслідок чого стали більшими. Учені впевнені, що диверсифікація дала змогу заповнити екологічні ніші, що звільнилися після вимирання динозаврів.

Наявність стількох різних ліній незалежно одна від одної до таких схожих максимальних розмірів говорить про те, що гігантські ссавці по всьому світу виконували схожі екологічні ролі. За словами професора Гіттлмана, виявлена вченими послідовність картини має на увазі, що біота на всій земній кулі реагувала на одні й ті самі екологічні обмеження.

Одним із тих, хто заповнив нішу, що звільнилася після смерті динозаврів, був Paraceratherium — стародавній предок носорога, вагою 15-20 тонн і висотою близько 5 метрів. Це затьмарює сучасних наземних ссавців, але він все ще не дотягує до найбільших динозаврів. На жаль, навіть якби умови були придатними для того, щоб такий ссавець виріс до таких розмірів, ми, ймовірно, обмежені нашою біологією.

За словами біолога Феліса Сміта, ссавці — це так звані ендотерми. Простими словами, вони регулюють власну температуру тіла, а тому споживають неймовірну кількість енергії. Дослідження показують, що ссавці певного розміру можуть споживати в 10 разів більше енергії, ніж рептилії та динозаври того ж розміру.

Усе це вказує на те, що ссавці просто не можуть розвинути тіла настільки ж великі, як і у найбільших динозаврів, які колись жили на Землі. Це пов'язано з тим, що їм потрібно використовувати більшу частину своєї фізичної енергії — одержуваної з їжі, яку вони їдять — для підтримки тепла своїх тіл.

Наприклад, людям необхідно підтримувати температуру тіла на рівні близько 37 градусів за Цельсієм, щоб залишатися в живих. Однак динозаврам, як і сучасним рептиліям, не потрібно регулювати температуру власного тіла — в результаті вони могли використовувати додаткову енергію для росту тіла. Таким чином вчені впевнені, що наземним ссавцям ніколи не вдасться досягти розмірів тіла динозаврів, проте ящірки теоретично все ще здатні на це.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври.