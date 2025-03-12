Никому на суше не удастся стать больше динозавров: почему таксы никогда не перерастут диплодоков

Ученые ответили на вопрос, почему современные наземные млекопитающие никогда не смогут эволюционировать, чтобы стать такими же крупными как динозавры.

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Самое крупное животное, когда-либо существовавшее на Земле, все еще живо и сегодня и бороздит просторы Мирового океана. Однако большинство наземных млекопитающих, даже впечатляющих размеров слоны, выглядят лишь как крошечные землеройки в сравнении с могучими брахиозаврами. Но почему это так? У ученых, похоже, есть ответ, пишет IFLScience.

Однако ученые считают, что нам, вероятно, никогда не удастся увидеть наземных млекопитающих размером с брахиозавра. Известно, что динозавры были крупнейшими хищниками на Земле пока около 66 миллионов лет назад падение астероида не привело к их вымирания. После гибели динозавров млекопитающие по всему миру начали увеличиваться в размерах, заполняя нишу, оставленную гигантами.

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По словам профессора Школы экологии Одума Университета Джорджии Джона Гиттлмана, во время мезозоя млекопитающие были достаточно маленькими, однако после вымирания динозавров начали эволюционировать, в результате чего стали крупнее. Ученые уверены, что диверсификация позволила заполнить экологические ниши, освободившиеся после вымирания динозавров.

Наличие стольких различных линий независимо друг от друга до таких схожих максимальных размеров говорит о том, что гигантские млекопитающие по всему миру выполняли схожие экологические роли. По словам профессора Гиттлмана, обнаруженная учеными последовательность картины подразумевает, что биота по всему земному шару реагировала на одни и те же экологические ограничения.

Одним из тех, кто заполнил нишу, освободившуюся после смерти динозавров, был Paraceratherium — древний предок носорога, весом 15-20 тонн и высотой около 5 метров. Это затмевает современных наземных млекопитающих, но он все еще не дотягивает до самых крупных динозавров. К сожалению, даже если бы условия были подходящими для того, чтобы такое млекопитающее выросло до таких размеров, мы, вероятно, ограничены нашей биологией.

По словам биолога Фелиса Смита, млекопитающие — это так называемые эндотермы. Простыми словами, они регулируют собственную температуру тела, а потому потребляют невероятное количество энергии. Исследования показывают, что млекопитающие определенного размера могут потреблять в 10 раз больше энергии, чем рептилии и динозавры того же размера.

Все это указывает на то, что млекопитающие попросту не могут развить тела столь же большие, как и у самых крупных динозавров, некогда живших на Земле. Это связано с тем, что им нужно использовать большую часть своей физической энергии — получаемой из пищи, которую они едят — для поддержания тепла своих тел.

Например, людям необходимо поддерживать температуру тела на уровне около 37 градусов по Цельсию, чтобы оставаться в живых. Однако динозаврам, как и современным рептилиям, не нужно регулировать температуру собственного тела — в результате они могли использовать дополнительную энергию для роста тела. Таким образом ученые уверены, что наземных млекопитающим никогда не удастся достичь размеров тела динозавров, однако ящерицы теоретически все еще способны на это.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры.