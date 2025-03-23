Девочка пошла гулять по пляжу и наткнулась на 5 огромных следов динозавра (фото)

10-летняя девочка во время прогулки по пляжу в Уэльсе наткнулась на пять следов доисторического динозавра. Эксперты полагают, что следы принадлежат камелотии — малоизвестному всеядному животному позднего триасового периода.

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Мама с десятилетней дочкой Теган отправилась прогуляться на пляже в Южном Уэльсе. И во время поиска красивых ракушек девочка нашла "набор" из пяти огромных следов, каждый из которых находился на расстоянии около 75 см друг от друга, пишет Popular Mechanics.

"Это было так здорово и волнительно", — рассказала Теган, отметив, что ее находка напоминала большие ямы, похожие на следы динозавра.

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Ее мама Клэр сделала несколько фотографий и отправила их по электронной почте в Национальный музей Уэльса.

В музее отметили, что следы могут принадлежать кемелотии — травоядному динозавру из подотряда завроподоморфов, живших во время позднего триасового периода на территории современной Англии.

Главным признаком того, что находка принадлежит динозавру, было отсутствие случайностей. Между пятью отпечатками было постоянное расстояние, и, по-видимому, сначала следовала левая нога, за ней правая нога, затем левая и еще одна правая.

Также в музее отметили, что получают отпечатки ног или найденные в Уэльсе кости динозавров каждые пять-шесть лет.

Динозавр, известный своей длинной шеей, большим телом, длинным хвостом и маленькой головой, вероятно, был около 3 метров в высоту и почти 5 метров в длину. Как полагают ученые, динозавр передвигался как на задних лапах, так и мог использовать все четыре конечности для ходьбы.

Напомним, ранее был обнаружен первый динозавр с зелеными костями.

Также Фокус писал, что на других планетах все еще могут жить динозавры.