Дівчинка пішла гуляти пляжем і натрапила на 5 величезних слідів динозавра (фото)

10-річна дівчинка під час прогулянки пляжем в Уельсі натрапила на п'ять слідів доісторичного динозавра. Експерти вважають, що сліди належать камелотії — маловідомій всеїдній тварині пізнього тріасового періоду.

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Мама з десятирічною донькою Теган вирушила прогулятися на пляжі в Південному Уельсі. І під час пошуку красивих черепашок дівчинка знайшла "набір" з п'яти величезних слідів, кожен з яких знаходився на відстані близько 75 см один від одного, пише Popular Mechanics.

"Це було так здорово і хвилююче", — розповіла Теган, зазначивши, що її знахідка нагадувала великі ями, схожі на сліди динозавра.

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Її мама Клер зробила кілька фотографій і надіслала їх електронною поштою до Національного музею Уельсу.

У музеї зазначили, що сліди можуть належати кемелотії — травоїдному динозавру з підзагону завроподоморфів, які жили під час пізнього тріасового періоду на території сучасної Англії.

Головною ознакою того, що знахідка належить динозавру, була відсутність випадковостей. Між п'ятьма відбитками була постійна відстань, і, мабуть, спочатку йшла ліва нога, за нею права нога, потім ліва і ще одна права.

Також у музеї зазначили, що отримують відбитки ніг або знайдені в Уельсі кістки динозаврів кожні п'ять-шість років.

Динозавр, відомий своєю довгою шиєю, великим тілом, довгим хвостом і маленькою головою, імовірно, був приблизно 3 метри заввишки і майже 5 метрів завдовжки. Як вважають учені, динозавр пересувався як на задніх лапах, так і міг використовувати всі чотири кінцівки для ходьби.

Нагадаємо, раніше було виявлено першого динозавра із зеленими кістками.

Також Фокус писав, що на інших планетах усе ще можуть жити динозаври.