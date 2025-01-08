Динозавр-убивця: 13-річна дівчинка знайшла сліди теропода, їм 130 мільйонів років (фото)

Район слідів птахоподібного теропода затопила річка Хуанхе, а знайшли їх під час будівництва доріг. Динозаври пересувалися щільним строєм, щоб відбиватися від інших хижаків, з'ясували вчені.

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У місті Улань провінції Ганьсу на північному заході Китаю 13-річна дівчинка знайшла сліди птахоподібного теропода (Grallator ssatoi). Динозавр-хижак жив приблизно 130 мільйонів років тому, повідомляє видання Global Times.

Сліди теропода Крейдового періоду — одні з тих, що добре збереглися. Китайський експерт із динозаврів Сін Ліда каже, що сліди помітили 2006 року, а вперше публічно про них повідомили лише 2020 року після того, як підтвердили їхню наукову значущість. Китайські вчені оглянули це місце в червні 2023 року і почали дослідницький проєкт.

Усі сліди птахоподібного теропода трипалі

Усі 67 слідів динозавра трипалі, їхня довжина становить від 11 до 21 сантиметра. Широкі кути між другим і четвертим пальцями характерні для Grallator ssatoi, який проживав у юрсько-крейдяному періоді в Китаї.

Дослідження показали, що птахоподібні тероподи рухалися доволі щільним строєм, трималися близько один до одного, щоб відбиватися від інших хижаків.

З огляду на довжину і форму слідів, висота стегон динозаврів становила від 60 до 90 см, а довжина тіла найбільшого з них досягала 2,5 метра. При цьому істоти рухалися практично по прямій лінії, уточнює видання China.org.

Район слідів Grallator ssatoi кілька десятиліть тому затопила річка Хуанхе, їх виявили під час будівництва доріг.

Нагадаємо, вчені з університетів Оксфорда і Бірмінгема знайшли близько 200 слідів динозаврів віком 166 мільйонів років.

Фокус уже розповідав про терапсидів, найдавнішого ссавця, який мешкав на Землі близько 200 млн років тому. Хижак був схожий на собаку з шаблеподібними зубами.