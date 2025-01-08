Динозавр-убийца: 13-летняя девочка нашла следы теропода, им 130 миллионов лет (фото)

Район следов птицевидного теропода затопила река Хуанхэ, а нашли их при строительстве дорог. Динозавры передвигались плотным строем, чтобы отбиваться от других хищников, выяснили ученые.

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В городе Улань провинции Ганьсу на северо-западе Китая 13-летняя девочка нашла следы птицевидного теропода (Grallator ssatoi). Динозавр-хищник жил примерно 130 миллионов лет назад, сообщает издание Global Times.

Следы теропода Мелового периода — одни из хорошо сохранившихся. Китайский эксперт по динозаврам Син Лида говорит, что следы заметили в ​​2006 году, а впервые публично о них сообщили лишь в 2020 году после того, как подтвердили их научную значимость. Китайские ученые осмотрели это место в июне 2023 года и начали исследовательский проект.

Все следы птицевидного теропода трехпалые

Все 67 следов динозавра трехпалые, их длина составляет от 11 до 21 сантиметра. Широкие углы между вторым и четвертым пальцами характерны для Grallator ssatoi, который проживал в юрско-меловом периоде в Китае.

Исследования показали, что птицевидные тероподы двигались довольно плотным строем, держались близко друг к другу, чтобы отбиваться от других хищников.

Учитывая длину и форму следов, высота бедер динозавров составляла от 60 до 90 см, а длина тела самого крупного из них достигала 2,5 метра. При этом существа двигались практически по прямой линии, уточняет издание China.org.

Район следов Grallator ssatoi несколько десятилетий назад затопила река Хуанхэ, их обнаружили при строительстве дорог.

Напомним, ученые из университетов Оксфорда и Бирмингема нашли около 200 следов динозавров возрастом 166 миллионов лет.

Фокус уже рассказывал о терапсидах, самом древнем млекопитающем, которое обитало на Земле около 200 млн лет назад. Хищник был похож на собаку с саблевидными зубами.