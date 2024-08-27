Мрачная картина. Что будет с человеком, если ему не посчастливится угодить в водоворот (видео)

Исследователи предупреждают, что, угодив в водоворот, человеку может быть сложно выбраться из него.

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Водовороты появляются, когда быстро текущая вода взаимодействует с другими течениями и препятствиями. Когда вода сталкивается с достойным противником, она начинает закручиваться по нисходящей спирали, создавая вихрь, способный затягивать предметы и животных, которые по случайности оказались поблизости, пишет IFLScience.

Некоторые водовороты маленькие и недолговечные, однако другие могут быть огромными и приводятся в движение постоянными течениями. Самые опасные из них известны как водовороты. Но что произойдет с человеком, если ему не посчастливится быть затянутым в такой водоворот?

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Что будет с человеком, попавшим в водоворот

Исследователи отмечают, что движение встречных течений способно затянуть в свою "пасть" небольшие предметы, животных или людей, а порой пострадать могут даже большие лодки. Погружение в водоворот может быть невероятно опасным, так как движение способно дезориентировать людей и лишить их воздуха.

Например, по словам Стюарта Фоулстоуна, которому не повезло оказаться затянутым в водоворот, его первым инстинктом было попытаться выплыть из "вихря", но это оказалось весьма болезненным. В этот момент к его шлему была прикреплена камера GoPro, а потому после инцидента Фоулстон смог просмотреть кадры инцидента.

В общей сложности он находился под водой около 3,5 минут, в результате чего его утащило почти на самое русло реки, где тяга водоворота ослабла, а потому мужчине удалось выбраться из ловушки. К счастью, Фоулстона заметили люди, проплывающие мимо на каяках, которые и вытащили его из воды.

Исследователи отмечают, что глубина, на которую человека может затянуть водоворот зависит от нескольких факторов, в том числе:

размера водоворота;

его мощности.

Увы, далеко не всем, кому не посчастливилось оказаться в водовороте, смогли выбраться из него. В таких случаях тела, как правило, тонут, если на человеке не было спасательного жилета. Дело в том, что воздух в человеческом теле поддерживает его на плаву, но позже тело всплывает на поверхность водоема из-за разложения, которое вводит в ткани больше газов.

Как образуются водовороты

Известно, что водовороты могут образовываться несколькими способами, но в большинстве случаев это происходит, когда противоположные течения сталкиваются и закручиваются вокруг друг друга. Нечто подобное также может произойти, когда одно течение встречает препятствие.

Исследователи отмечают, что есть и другой способ, который встречается реже. Причиной возникновения водоворота также может стать внезапное образование карстовых воронок, созданных обрубающимися пещерами. Из-за обрушения вода затапливает полую структуру, создавая водоворот, похожий на тот, когда мы спускаем воду в ванной.

Разные способы образования водоворотов означают, что порой они могут появиться внезапно и без предупреждения. Так или иначе, независимо от способа образования водоворота, единственный способ остаться в безопасности — держаться от него подальше.

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